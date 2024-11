Von „Aal“ bis „Zwidderick“

Wenden: Seit mehr als 1000 Jahren haben die Bewohner des Wendener Landes eine niederdeutsche Mundart gesprochen, die wir heute „Wendsch Platt“ nennen. Wie ihre Sprache zur Zeit der Entstehung aus dem Germanischen und in den folgenden Jahrhunderten geklungen hat – wir wissen es nicht, können bestenfalls anhand alter, unverändert überlieferter Begriffe wie „Water“ (Wasser), „mahken“ (machen) oder „diep“ (tief) eine ungefähre Vorstellung gewinnen.

Wer noch mit dem Wendener Platt aufgewachsen ist, weiß, dass seine „zweite“ Muttersprache bereits seit den 1950er Jahren mehr und mehr ins Abseits geriet. Um diese negative Entwicklung für unser Wendsch Platt aufzuhalten, werden aktuell vielfältige Ideen und Veranstaltungen entwickelt.

Ein besonderes Projekt legt aktuell Hans-Rainer Schrage aus Möllmicke vor. Er hat in jahrelanger Kleinarbeit ein Wendener plattdeutsches Wörterbuch zusammengetragen. Er hat damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Bewahrung unserer kulturellen Wurzeln geleistet. Das Wendener Platt ist ein Dialekt, der über Generationen hinweg von den Menschen in unserer Gemeinde gesprochen wurde. Es ist die Sprache, in der unsere Vorfahren ihren Alltag lebten. Es ist die Sprache, die uns Wendsche auf ganz besondere Weise einzigartig gemacht hat. Nicht umsonst heißt es öfter mal, „Gott erschuf die Menschen, die schwarzen, die weißen und die Wendschen“.

Das Wendener Platt ist ein Dialekt

Hans-Rainer Schrage ist Möllmicker durch und durch. Somit ist er mit dem Wendsch Platt aufgewachsen, hat unseren Dialekt von Kindesbeinen an erlebt und selbst gesprochen. In akribischer Arbeit hat er nicht nur Wörter gesammelt und übersetzt, sondern neben Hinweisen zur Nutzung des Wörterbuches auch die korrekte Aussprache sowie die Grammatik des Wendener Platt und den kulturellen Kontext erläutert. Das Wörterbuch bietet Einblicke in das Leben unserer Vorfahren, die diesen Dialekt geprägt haben. Wir lernen ihre Welt, ihre Umgebung und ihre Gewohnheiten besser zu verstehen.

Auf 252 Seiten vermittelt uns das Wendsche Wörterbuch einen hoch relevanten Einblick in unsere Geschichte. Wenn man angefangen hat darin zu lesen, kommt man nicht mehr davon los. So viele Erinnerungen an unsere Kindheit werden geweckt. Man sieht Mama und Papa, Opa und Oma noch einmal an sich vorbeilaufen, man hört ihnen aufmerksam zu, versteht wieder alle Wörter unserer Vorfahren. Es macht einfach große Freude in diesem Buch zu blättern, zu lesen und in der der Vergangenheit zu schwelgen. Das Wendsche Wörterbuch vermittelt einem ein ganz besonderes Heimatgefühl.

Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk!

Ganz klar, das Wendsche Wörterbuch darf in keinem Haushalt unserer Gemeinde fehlen. Mit rd. 7.000 Stichwörtern wird ein Wortschatz geboten, der eine Unterhaltung im täglichen Leben allemal abdeckt. Zudem erleichtern zahlreiche Satzbeispiele Neueinsteigern den Zugang zur Wendener plattdeutschen Mundart. Hans-Rainer Schrage hat eine außerordentliche Leistung für unseren Dialekt erbracht. Alle Achtung! Das Buch eignet sich in besonderer Weise als wunderbares Weihnachtsgeschenk und sollte auf allen Gabentischen in unserer Gemeinde zumindest einmal vertreten sein. Das Buch kann zum Preis von 19,90 Euro zusätzlich Versandkosten von 2,90 Euro erworben werden. Bestellt werden kann das Wendsche Wörterbuch beim Woll-Verlag in Schmallenberg-Kückelheim (siehe beiliegende Bestellkarte) oder auch bei Amazon. Direkt erworben werden kann das Buch auch im Wendener Zeitschriftengeschäft WenTaLo, in der „Leseratte“ in Gerlingen, der Buchhandlung „Bücher, Tee und mehr“, der Buchhandlung Dreimann in Olpe und der Buchhandlung Frey in Attendorn.

Außerdem kann das Wendener Wörterbuch von Hans-Rainer Schrage beim WOLL-Verlag unter info@woll-verlag bestellt werden. (Preis je Stück 19,90 Euro plus Versandkosten 2,90 Euro)