Vom Werkzeugmacher zum Hersteller hochwertiger Küchenwerkzeuge

Rudolf Schillheim: Tradition, Leidenschaft und Visionen

WOLL: „Entdecke Deine Kochkunst.“ – So lautet der aktuelle Slogan Ihres Unternehmens. Wie kommt ein Sauerländer aus Wenholthausen, einem der schönsten Orte im Sauerland, auf diese Idee?

GEFU steht für den Spaß am Kochen. Mit unserem sympathischen Slogan möchten wir jeden animieren und motivieren, sein eigenes Kochtalent auszuprobieren. Kurz gesagt: „Sie haben die Lust, wir von GEFU haben die passenden Produkte für ihre Kochkunst.“ Kunden wünschen sich Küchenwerkzeuge, die qualitativ hochwertig und verlässlich sind, schick aussehen, das Kochen erleichtern und zu mehr Kreativität in der Küche inspirieren. Genau dies bieten unsere GEFU-Produkte, die modern, funktional und einfach in der Handhabung sind. Mit unseren Küchenwerkzeugen kann jeder seine ganz eigene, individuelle Kochkunst entdecken. Denn Spaß und Freude an der Verarbeitung und Zubereitung von frischen Lebensmitteln ist immer auch Ausdruck von Lebensqualität und der Garant für besonderen Genuss.

Quelle: GEFU

WOLL: Sie haben als 15-Jähriger nach Ihrer Schulzeit eine Lehre als Werkzeugmacher bei der damaligen Firma GEFU Gebrüder Funke Küchenboss GmbH & Co. KG begonnen. Wie kam es dazu?

Schon damals steckte ich voller Ideen, die ich am besten gleich, heute und sofort umsetzen wollte. Da lag es für mich nahe, nach meiner Schulzeit den lösungsorientierten, handwerklichen Weg einzuschlagen, und so begann ich als 15-Jähriger meine Lehre als Werkzeugmacher bei der GEFU Küchenboss GmbH & Co. KG. Und glauben Sie mir: Bis heute freue ich mich jeden Tag über diese Entscheidung und diesen richtungsweisenden Schritt in meiner Jugend.

WOLL: Das älteste und vermutlich auch bekannteste Produkt der Firma GEFU ist die FLOTTE LOTTE®. Ein sogenanntes Passiergerät, mit dem man aus Kartoffeln Püree, aus Äpfeln Apfelmus und andere „Zerkleinerungen“ von Lebensmitteln machen kann. Mit Kochkunst hatte das ja eher weniger zu tun?

Doch natürlich, denn es geht ja um die individuelle Kochkunst, um den individuellen Genuss. Bleiben wir mal beim Kartoffelpüree: Der eine mag es lieber gröber, also wird er oder sie zu unserem Kartoffelstampfer PRIMELINE greifen. Der andere mag es etwas feiner, dafür ist unsere Kartoffelpresse FORCE ONE perfekt, und wer es ganz fein möchte, der wählt eben die FLOTTE LOTTE®.

WOLL: Nach der Ausbildung haben Sie einige Stationen in der Firma GEFU durchlaufen und 2004 dann die Geschicke der Firma als geschäftsführender Gesellschafter selbst in die Hand genommen. Ab 2009 waren Sie dann alleiniger Inhaber des traditionellen Familienunternehmens. Hatten Sie keine Angst vor einer solchen Herausforderung?

Angst ist das falsche Wort. Sicherlich hatte ich Respekt, aber da waren die vielen Ideen und Visionen, die ich gerne umsetzen wollte und bis heute umsetze. GEFU hatte sich damals spezialisiert: auf Reiben, Kartoffelschäler und natürlich den Klassiker, das Passiergerät FLOTTE LOTTE®. Doch ich sah früh viel mehr Möglichkeiten und vor allem viel mehr Bedarf an innovativen Küchenwerkzeugen, die das Kochen erleichtern. Also habe ich gemeinsam mit dem GEFU-Team konsequent an Sortimentserweiterungen gearbeitet, neue Konzepte entwickelt und vor allem innovative Eigenentwicklungen auf den Markt gebracht. Die Ideen für neue Produkte entstehen stets bei uns vor Ort in Eslohe. Im nächsten Schritt gehen die Entwürfe an die kreativen Partner des Unternehmens, das renommierte Berliner Designbüro invivo design. Als Beispiel seien hier der multifunktionale Fleischwolf TRANSFORMA ®, die mit dem German Design Award und IF Award ausgezeichnete X-PLOSION® Gewürzmühlenserie oder die mit dem Kitchen Innovation Award prämierten Frischhaltedosen PROVIDO genannt. Nicht zuletzt dank dieser Eigenkreationen konnten wir über die Jahre hinweg GEFU als starke Marke etablieren, die mit einer enormen Sortimentsbreite und -tiefe alle Bedürfnisse und Ansprüche rund um moderne Küchenwerkzeuge bedient.

Quelle: GEFU

WOLL: Inzwischen sind neben Ihrer Frau auch die Söhne in die aktive Unternehmenspolitik eingespannt. Was bedeutet das für Sie?

Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Sowohl als Unternehmer als auch als Vater. Mein Sohn Daniel wird irgendwann die Geschicke von GEFU leiten und ich bin sicher, dass er und René den Erfolg von GEFU mit genauso viel Innovationsgabe und Leidenschaft in der nächsten Generation weiterführen werden. Diese tolle Familienkonstellation hat mich auch zu unserem Jubiläumsslogan „Wir feiern Innovationen. Von Generation zu Generation.“ inspiriert. Denn meine Söhne arbeiten als zweite Schillheim-Generation schon lange mit an dem, was GEFU seit Jahren auszeichnet: Die Freude am Kochen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

WOLL: Heute bietet GEFU, nach eigenen Angaben, 650 verschiedene Produkte in 14 Genusskategorien an. Alles Produkte für die Kochkunst?

Natürlich. Denn es geht ja um die individuelle Kochkunst, nicht um kulinarische Kunstwerke. Während der Gemüsefan unseren Spiralschneider SPIRELLI® unverzichtbar findet, braucht der Grillitarier unbedingt unsere Hamburgerpresse PÄTTI. Fans des Einmachens setzen auf unsere FLOTTE LOTTE® und Trendsetter brauchen zum Fermentieren unser NATIVO-Set. Ich könnte die Liste endlos fortführen – am Ende geht es darum, das Kochen zu erleichtern.

WOLL: Sind alle angebotenen Produkte auch privat in Ihrer Küche im Einsatz? Oder beherrschen Sie die Kochkunst so gut, dass Sie auf Küchenwerkzeuge verzichten können?

Bei einem aktuellen Sortimentsumfang von 650 Produkten müsste ich eine sehr große Küche haben. Aber natürlich ist meine Küche bestens mit GEFU-Küchenwerkzeugen ausgestattet. Und auf die möchte ich – bei aller Kochkunst – auch nicht verzichten, weil sie das Zubereiten und Kochen erleichtern, sodass zum Beispiel schnippeln, schneiden, reiben oder würzen viel leichter von der Hand gehen.

WOLL: GEFU war nicht von Anfang an am Standort Eslohe zuhause. Was macht den Unternehmensstandort Eslohe für GEFU im Jubiläumsjahr 2023 so attraktiv?

Trotz stetiger Expansion und weltweitem Export ist und bleibt Eslohe unsere Homebase. Unsere Mitarbeiter sind fast alle hier beheimatet. Wir sind alle im Sauerland zuhause, fühlen uns sehr wohl hier und gleichzeitig auch der Region verpflichtet. So arbeiten wir bewusst mit zuverlässigen lokalen Partnern wie Druckereien, Fotografen oder Messebauern, unterstützen viele soziale Projekte rund um unseren Standort und setzen uns darüber hinaus für die CARITAS-Werkstätten und die Stiftung KinderHerz ein.

Quelle: GEFU

WOLL: Von Mitarbeitern hört man, dass Sie ein Visionär und ein Macher sind. Auf welche Visionen dürfen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Markt für Küchenwerkzeuge bald freuen?

Im Moment beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, das uns alle etwas angeht und schon lange in unserer Firmenphilosophie verankert ist. Deswegen versuchen wir bei GEFU, Verantwortung zu übernehmen: ökonomisch, ökologisch und sozial. Das fängt bereits damit an, dass alle unsere Produkte ganz ohne Strom funktionieren, leicht zu bedienen sind, keinerlei Energie verbrauchen und wertvolle Ressourcen schonen. Außerdem sind sie durch ihre hochwertigen Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung besonders haltbar und langlebig. Sollte tatsächlich einmal etwas defekt sein, halten wir eine große Auswahl an Ersatzteilen bereit, die den Lebenszyklus eines Produktes deutlich verlängern. Darüber hinaus haben wir in Eslohe vielfältige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Verbrauch von Plastik und Papier schrittweise zu reduzieren. Dazu gehören die Einführung des papierlosen Büros, digitalisierte Rechnungen sowie die weitgehende Vermeidung von Verpackungsmüll aus Karton, Papier und Folie. Auf dem Dach unseres neuen Logistikzentrums wurde eine Fotovoltaikanlage installiert, die uns in Zukunft autark mit klimafreundlich produziertem Strom versorgen wird. Wir haben unsere Beleuchtung komplett auf LED-Licht umgestellt, setzen bei unseren Firmenfahrzeugen auf E-Mobilität und haben auf dem Firmengelände E-Ladesäulen für unsere Mitarbeitenden und Gäste installiert. All das sind vielleicht nur kleine Schritte in Sachen Nachhaltigkeit, aber sie summieren sich, wir sind damit auf einem guten Weg und werden diesen konsequent weitergehen. Deshalb pflanzen wir in unserem Jubiläumsjahr jetzt auch in Kooperation mit der Organisation „Plant for the Planet“, die das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UN environment programme) unterstützt, für jedes verkaufte Jubiläumsprodukt einen Baum. Die Aktion, bei der bis zu 1.000 Bäume gepflanzt werden, kommt der Renaturierung der globalen Ökosysteme im Kampf gegen die Klimakrise zugute.

WOLL: In Ihrem Berufsleben sind Sie viel in der Welt herumgekommen. Was haben Sie erzählt, wo Sie herkommen und wo Ihr Unternehmen seinen Standort hat?

Ganz einfach: Wie Sie eingangs schon sagten, komme ich aus Wenholthausen, einem der schönsten Orte im Sauerland. Und genau in dieser schönen Region ist auch GEFU beheimatet.