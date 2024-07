Vom Versuch sich die Erde anzueignen

Eine Filmreihe im Spirituellen Sommer zeigt das Ringen der Menschen mit der Erde und immer wieder auch ihre Verbundenheit mit dem Himmel und fragt nach unserer Verantwortung gegenüber diesen beiden Grundfesten menschlicher Existenz. Zum Start ist am Mittwoch, den 31. Juli um 19.30 Uhr im Lichtspielhaus Lennestadt in Altenhundem der bildstarke und mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm „Erde“ von Nikolaus Geyrhalter aus dem Jahr 2019 zu sehen. Mehrere Milliarden Tonnen Erde werden durch Menschen jährlich bewegt – mit Schaufeln, Baggern oder Dynamit. Nikolaus Geyrhalter beobachtet in Minen, Steinbrüchen und auf Großbaustellen Menschen bei ihrem ständigen Kampf, sich den Planeten anzueignen. „In ruhigen Bildern und Interviews stellt der Film gleich zu Beginn klar: Keine Naturgewalt verändert die Oberfläche unseres Planeten so sehr wie die technischen Gewalten, die der Menschheit zur Verfügung stehen“ (Österreichisches Filmmuseum). Die Schauplätze sind: ein Baugelände mit der Einebnung von Bergen von Kalifornien, eine Kupfermine in Spanien mit einer benachbarten archäologischen Grabung, der Carrara-Steinbruch in Italien, der Brennerbasistunnel in Österreich, ein Braunkohletagebau in Ungarn, die Asse, ein Salzbergwerk in Niedersachsen, in dem Atommüll eingelagert wird und ein Fracking-Testgebiet in Kanada. Die Reihe wird von dem Lennestädter Unternehmen TRACTO unterstützt. Tickets zum Preis von 7,50 Euro sind im Lichtspielhaus Lennestadt, 02723 959590, www.lichtspielhaus-lennestadt.de erhältlich

Quelle: Spiritueller Sommer

Information Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2024 05.06. bis 01.09.2024 in ganz Südwestfalen 220 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Weitere Informationen, Veranstaltungskalender und Magazin: Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, 02972/9740-17 info@wege-zum-leben.com www.wege-zum-leben.com

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer