Vom Urlaub im Süden ins Urlaubsparadies Sauerland

Anka Spijkermans-Willmes und Peter Willmes verbringen ihren Lebensabend im WohnGut Saalhausen

Mallorca war bereits in den 80er Jahren ein beliebter Urlaubsort für Niederländer und Deutsche. Im Sommer 1985 genossen die Niederländerin Anka Spijkermann (81) und ihre damals 17-jährige Tochter Barbara zusammen mit einer Freundin und ihrer Tochter die Urlaubsatmosphäre auf der Baleareninsel. Der Sauerländer Peter Willmes (73) aus Altenkleusheim weilte mit ein paar Freunden ebenfalls in diesem Urlaubshotel am Mallorca-Strand. Eines Abends begegnen sich Anka und Freundin und die fröhliche Männertruppe aus dem Sauerland. Man kommt ins Gespräch und die Niederländerin aus Delft meint zu ihrer Freundin: „Der ist ganz nett und lustig, aber doch ein bisschen klein.“ Die Geschichte nimmt ihren Lauf und zwei Jahre später heiraten Peter aus Altenkleusheim und Anka aus Delft. Das ursprüngliche Versprechen von Peter Willmes, in die Niederlande zu ziehen, wurde wegen der Arbeitsstelle von Peter und den sich entwickelnden Karrieremöglichkeiten schnell aufgegeben. Die Niederländerin, die sich zu Beginn der Beziehung nicht vorstellen konnte ins Sauerland zu wechseln, zieht mit ihrem Mann Peter nach Siegen in ein großzügiges Eigenheim, das sie sich gekauft hatten. Bis 2018 bleibt das deutsch-niederländische Paar in Siegen. Eine schwere Krankheit und verschiedene Operationen von Anka erfordern 2018 den Umzug in eine barrierefreie Eigentumswohnung nach Kreuztal.

Erinnerungen an ein Urlaubshotel

Im vergangenen Jahr mussten Anka und Peter sich erneut auf einen Umzug vorbereiten. Aufgrund der fortgeschrittenen Krankheit von Anka und des Versprechens, auf alle Fälle zusammenzubleiben, musste das Thema Pflege mit einkalkuliert werden. Freunde berichteten, dass sie von Siegen aus oft ins sauerländische Saalhausen fahren würden. Der dortige Kurpark und der auf Gäste ausgerichtete Ort wären immer eine Reise wert. Und jetzt gäbe es dort auch eine Seniorenresidenz: WohnGut Saalhausen. Das erinnere an Urlaubshotels auf Mallorca. Anka und Peter schauten sich am folgenden Wochenende das WohnGut Saalhausen an und ließen sich von Geschäftsführer Jan Bialuschweski sogar eine 60 Quadratmeter-Wohnung reservieren. Als man am Sonntag darauf die Wohnung in Kreuztal an Peters Neffen verkaufen konnte, stand die Entscheidung fest: „Wir mieten uns eine Wohnung in Saalhausen.“ Schon am folgenden Montag wurde der Wohngut- Geschäftsführer angerufen und die Entscheidung verkündet.

Seit dem 6. Juni vergangenen Jahres wohnen und leben Anka und Peter in der seinerzeit besichtigten Wohnung im WohnGut Saalhausen. „Wir fühlen uns sehr wohl hier und genießen jeden Tag“, sagt Anka. Peter übernimmt die Pflege seiner Frau, hilft ihr beim Anziehen und fährt sie im Rollstuhl durch die ganze Anlage, in die Mitte des Dorfes und durch den Kurpark. „Wir haben hier alles, was wir brauchen und fühlen uns so wie früher im Urlaub, als wir noch verreisen konnten“, erzählt Peter. „Wir nutzen viele der Angebote und treffen uns mit anderen Bewohnern.“

Quelle: WOLL Magazin

Viel Spaß gehabt

Morgens frühstücken Anka und Peter in ihrer Wohnung, am Mittag gehen sie ins WohnGut-Restaurant und genießen die angebotenen, abwechslungsreichen Gerichte. „Das Essen im Restaurant ist sehr lecker. Es ist nicht wie in einem Altenheim, wo man das Essen mit einem Wägelchen vorgesetzt bekommt“, sagt Peter. Auf die Bemerkung, dass das ja fast so wie im Urlaub auf Mallorca sei, entgegnet Anka: „Nur dass es dort nicht so viel regnet.“ Peter weist auf einen anderen Vorteil ihrer Wohnung im im WohnGut hin: „Ab nachmittags scheint die Sonne auf unseren Balkon. Dann gucken wir, bis die Sonne abends hinterm Berg verschwindet.“ Der Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern im WohnGut Saalhausen ist für das niederländisch- deutsche Paar sehr wichtig. Anka: „Wir haben schon viel Spaß miteinander gehabt! Man bekommt sofort Kontakt, wenn man will.“ Und ihr Partner Peter Willmes ergänzt: „Wenn man sich abschottet, bleibt man allein.“ Anka, die während ihrer beruflichen Tätigkeit als Pflegerin in einem Altenheim gearbeitet hat, ist mit ihrem Aufenthalt seit einem Jahr im WohnGut rundum zufrieden. „Und das gilt auch für den Ort Saalhausen“, sagt sie. Der gebürtige Sauerländer Peter aus Altenkleusheim im Kreis Olpe ergänzt: „Früher war mir Saalhausen nur aus der Zeitung bekannt, da ich beruflich immer im Siegerland war. Aber schon, als wir in Kreuztal wohnten, sagten uns Bekannte, wie schön es in Saalhausen sei. Und dass sie sonntags oft dorthin in den Kurpark führen.“

Das niederländisch-deutsche Paar fühlt sich gut aufgehoben im WohnGut Saalhausen und hofft auf noch viele gemeinsame Jahre in dieser urlaubsnahen Umgebung.