Vom Schulprojekt zur Erfolgsgeschichte: 

Das „Junge Gemüse“ bringt Theater ins Sauerland

Das „Junge Gemüse“ ist ein Kinder- und Jugendtheater, das seit über drei Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen aus Schmallenberg und Umgebung ermöglicht, Theater zu erleben und vor allem selbst auf der Bühne zu stehen. Dabei fördert die Theaterarbeit Selbstbewusstsein, Sprachkompetenz, Teamgeist und die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.



Die Geschichte des Vereins begann 1994 als Theater-AG an der Grundschule in Fleckenberg. Lehrer Peter Bonnen gründete das Projekt, wenig später stieg seine Frau Monika Bonnen ein. Aus der Schul-AG entwickelte sich ein eigenständiger Verein, der im Laufe der Jahre für Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet geöffnet wurde. Mehrere hundert junge Menschen standen seitdem auf der Bühne oder engagierten sich hinter den Kulissen.



Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Jugendtheater und im Schulwesen wurden Monika und Peter Bonnen im März 2025 mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Schmallenberg ausgezeichnet.



2018 übernahm der Schriftsteller und Theaterpädagoge Kurt Wasserfall die künstlerische Leitung. Als er sich 2024 aus gesundheitlichen Gründen zurückzog, stand der Verein vor einer entscheidenden Frage: Sollte nach 30 Jahren das Ende des „Jungen Gemüse“ gekommen sein? Dass es nicht dazu kam, ist allen Mitgliedern des Vereins zu verdanken. Dazu gehört auch der Kameramann Roman Schauerte, dessen Tochter Hedda sich ebenfalls für das Theaterspielen begeistert.



Neustart mit Hanna Ewert

Über eine Zeitungsanzeige konnte als neue künstlerische Leitung Hanna Ewert gewonnen werden. Die Schauspielerin und Theaterpädagogin aus Meschede ist seither für Drehbuch, Proben und künstlerische Gestaltung der Stücke verantwortlich.

Quelle: Roman Schauerte Hanna Ewert (zweite v. links) bei den Proben

Der Neustart war allerdings schwierig: Zunächst waren nur rund 14 Kinder dabei, ein geeigneter Raum fehlte und auch die Finanzierung der neuen Strukturen war nicht gesichert. Der Vorstand stellte Förderanträge, akquirierte Gelder und organisierte zunächst die Aula des Schulzentrums als Probenort.



Mit dem Stück „Der kleine Prinz“ gelang dann der Durchbruch. „Plötzlich wurden wieder andere Menschen auf uns aufmerksam, neue Kinder kamen dazu“, berichtet Schauerte. Auch die zweite Produktion war erfolgreich. Ewert schrieb ein eigenes Stück – und die Gruppe wuchs auf 26 Kinder und Jugendliche.



„Wir stehen inzwischen wieder solide da und können sogar eine Englandfahrt machen“, sagt Schauerte. „Wenn man sich anschaut, was in den vergangenen zweieinhalb bis drei Jahren passiert ist, ist das schon eine kleine Erfolgsgeschichte.“



„Fuck You Wonderland“: Das echte Leben auf der Bühne

Wie lebendig das neue „Junge Gemüse“ inzwischen wieder ist, zeigte sich im Mai 2026 mit „Fuck You Wonderland“ auf der Kulturbühne Habbels in Schmallenberg. Hanna Ewert entwickelte das Stück auf Grundlage von mehr als 50 Interviews mit Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften.

Quelle: Roman Schauerte Theaterstück „Fuck You Wonderland“

Im Mittelpunkt des Stücks stehen die Lebenswirklichkeit junger Menschen, Mobbing, Leistungsdruck, Erwartungshaltungen und Unsicherheiten. Damit zeigt das „Junge Gemüse“: Theater ist hier nicht nur ein Hobby, sondern ein Ort, an dem junge Menschen ausprobieren können, wer sie sind, andere Perspektiven kennenlernen und über sich hinauswachsen.