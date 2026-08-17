Vom Schulhof zum Begegnungszentrum: Campus Berliner Platz erhält rund 5 Millionen Euro Fördergelder

Für das Großprojekt übergab Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, einen Fördermittelbescheid über rund 4,998 Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Die Übergabe fand auf dem Schulhof des Franz-Stock-Gymnasiums (FSG) statt – unter anderem im Beisein des Landtagsabgeordneten Klaus Kaiser, des stellvertretenden Bürgermeisters Peter Blume und des Ersten Beigeordneten der Stadt Arnsberg Christopher Hilverling.

Das Förderprojekt umfasst die Umgestaltung des unteren Schulhofs des FSG, die Erweiterung des benachbarten Quartiersparks sowie die Verknüpfung beider Bereiche zu einem zusammenhängenden Campus. Schülerinnen, Schüler und Anwohnende wurden in Workshops aktiv in die Planung eingebunden. Das Ergebnis ist ein lichter, barrierearmer und weitgehend autofreier Bereich, der Schule, Vereine und den gesamten Stadtteil Hüsten besser vernetzt und stärkt.

Christopher Hilverling bedankte sich während der Übergabe bei der Ministerin: „Das Projekt Campus Berliner Platz schafft neue Lebensräume, stärkt die Bildungs- und Arbeitswelt vor Ort und macht Arnsberg noch lebenswerter. Wir freuen uns auf die Umsetzung gemeinsam mit allen Beteiligten, bei der uns die Förderung des Landes NRW eine wichtige Unterstützung ist.“

Die Bausteine des neuen Campus im Überblick



Die Campusspange: Das neue grüne Herzstück



Zentrales Element ist die „Campusspange“ – ein breiter Ost-West-Weg, der das Gelände verbindet. Gesäumt von blühenden Bäumen entsteht eine Aktivpromenade mit vielen Sitzgelegenheiten, die auch zum Skaten einlädt. Die Strecke dient zudem als Laufbahn zwischen Gymnasium und Waldpark. Der Bereich vom Holzschnitzelkraftwerk bis zum Parkplatz am Kulturzentrum wird komplett autofrei.

Sport im Waldpark: Bewegung für alle



Rund um das beliebte digitale Fußballfeld entsteht ein Sportbereich für die Öffentlichkeit. Geplant sind ein Multisportfeld, eine Calisthenics-Anlage für Eigengewichtstraining, eine Parkour-Anlage, eine Slackline und eine Bodenwelle zum Skaten oder Inlinerfahren. Bunte Sportgeräte und farbiger Fallschutz sorgen für eine moderne Optik, während Sitzdecks Raum zum Ausruhen und Zuschauen bieten.

Willkommen auf dem Campus: Bessere Orientierung



Die Eingänge zum Campus und zu den Gebäuden erhalten ein einheitliches Erscheinungsbild. Große Sitzgelegenheiten, moderne Fahrradständer und ein klares Leitsystem erleichtern die Orientierung.

Baumhain und Wiesengrund: Natur erleben



Rund 130 neue Bäume stärken das Grün auf dem Campus. Am Baumbach schaffen abgetreppte Holzdecks einen Zugang zum Wasser. Wechselnde Zonen aus Schatten und Wiese laden zum Verweilen ein. Die Fußwege – insbesondere die Schulwege zur Sporthalle – werden wetterfest erneuert und beleuchtet.

Mehr Grün und Action für das Franz-Stock-Gymnasium



Der Schulhof wird grüner und abwechslungsreicher: Asphaltierte Flächen werden entsiegelt und mit neuen Bäumen bepflanzt. Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler entstehen viele neue Angebote: Für Entspannung sorgen Sitzdecks, Tische vor der Spielothek und schattige Bänke unter Bäumen. Das Lernen im Freien ermöglicht eine Sitzstufenanlage, welche die Mensaterrasse als „Grünes Klassenzimmer“ ergänzt. Und ein neuer Kletterbereich kommt zu den bestehenden Klettertürmen hinzu. Zudem sorgt ein neues Kleinfeld-Fußballfeld („Panna K.o.“) für Sportspaß ohne Konflikte im Eingangsbereich.

Neuer Parkplatz mit Bringzone



Die Schotterfläche am Holzschnitzelkraftwerk wird zu einem geordneten Parkplatz umgestaltet. Er erhält eine sichere Hol- und Bringzone für Schule und Kindergarten und ersetzt die bisherigen Stellplätze in etwa gleicher Anzahl.

Wie es weitergeht



Mit dem Erhalt des Förderbescheids bereitet die Stadt Arnsberg die nächsten Planungsschritte vor. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2027 geplant. Die Fertigstellung wird für 2028/2029 angestrebte Zielmarke sein.

Insgesamt fließen mehr als 7 Millionen Euro in die Maßnahmen, der Förderanteil beträgt 70 Prozent.