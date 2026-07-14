Vom Schmiedefeuer zur Hightech-Maschine

Die Firma VOGT in Felbecke feiert 100-jähriges Jubiläum. Eine Sauerländer Familiengeschichte über Mut, Wandel, Technik und Menschen, die immer einen Schritt weiterdenken.

Dieser Bericht entstand im Rahmen eines ausführlichen Gesprächs mit Wolfgang Vogt (60) und seinem Sohn Andre Vogt (36) wenige Wochen vor der offiziellen Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Firma VOGT GmbH und Co. KG. Das Gespräch fand in den Betriebsräumen des Unternehmens in Schmallenberg-Felbecke statt, wo am Freitag, 12. Juni 2026, gemeinsam mit Mitarbeitenden, Partnern, Kunden, Wegbegleitern und Gästen das besondere Jubiläum gefeiert wird. Im Mittelpunkt des Interviews standen die Entwicklung des Familienunternehmens über vier Generationen hinweg, die Veränderungen in Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie die Frage, wie aus einer kleinen Schmiede im Sauerland ein bundesweit tätiger Spezialist für Profitechnik wurde.

Es beginnt mit einem Weg zu Fuß. Mit einem Mann, der jeden Tag mehrere Kilometer läuft, weil die eigene Schmiede noch nicht genug einbringt, um die Familie zu ernähren. Wenn Wolfgang Vogt heute auf die Geschichte seines Unternehmens blickt, dann ist es genau dieses Bild, das bleibt. „Die ersten Jahre waren hart“, sagt er. „Mein Großvater ist damals jeden Tag zu Fuß nach Lenne gegangen, um dort zu arbeiten, weil er hier allein nicht über die Runden gekommen ist.“



1926 gründet Otto Vogt in Felbecke eine Huf- und Wagenschmiede. Ein Handwerksbetrieb, wie es ihn damals vielerorts gibt – und doch beginnt hier eine Entwicklung, die heute, 100 Jahre später, in ein Unternehmen mit rund 75 Mitarbeitern mündet, das bundesweit für Profitechnik in der Landschaftspflege steht.

Quelle: Vogt GmbH „Die ersten Jahre waren hart.“ – Wolfgang Vogt Quelle: Vogt GmbH „Es wäre schlecht, wenn wir nicht diskutieren würden“ – Andre Vogt



Vom Überleben zum Unternehmertum

Die ersten Jahrzehnte sind geprägt von Improvisation und Anpassungsfähigkeit. Nach dem Krieg wird gemacht, was gebraucht wird: Lebensmittelverkauf, Poststation, Reparaturen. „Man war breiter aufgestellt, um den Lebensunterhalt zu sichern“, erinnert sich Wolfgang Vogt.



Mit seinem Vater beginnt dann der eigentliche Wandel. In den 1950er und 60er Jahren entstehen erste eigene Produkte: von Kultureggen bis zu Fliesenschneidmaschinen. Doch der entscheidende Schritt folgt später: die Konzentration auf den Handel. „Er hat schnell gesehen, dass eigentlich das Geldverdienen im Handel liegt“, beschreibt Wolfgang Vogt die strategische Weichenstellung. Was damals entsteht, ist mehr als ein Geschäftsmodell. Es ist die Grundlage für eine Denkweise, die das Unternehmen bis heute prägt: flexibel bleiben, Chancen erkennen und sich nicht festlegen, wenn der Markt sich verändert.



Mut zur Entscheidung

Als der gelernte Bankkaufmann Wolfgang Vogt 1986 selbst in das Unternehmen einsteigt, ist die Situation alles andere als komfortabel. Ein Zwei-Mann-Betrieb, wirtschaftlich auf Kante genäht. „Die ersten zwei Jahre waren hartes Brot“, sagt er rückblickend. „Ich habe damals durchaus darüber nachgedacht, ob ich mich nicht doch noch einmal anders orientieren muss.“ Doch genau in dieser Phase entstehen die Grundlagen für den späteren Erfolg. Neue Produkte, neue Märkte, neue Partnerschaften. Und immer wieder Entscheidungen, die nicht selbstverständlich sind. Eine davon prägt das Unternehmen bis heute: der bewusste Schritt weg von klassischen Handelsvertretungen hin zu eigenen Import- und Vertriebsstrukturen. Ein Risiko und zugleich ein Befreiungsschlag. „Wir wollten weg von der Abhängigkeit“, so Vogt. „Sonst konnte man machen, was man wollte – am Ende entscheiden andere.“



Eine Nische wird zur Stärke

Mit den Jahren entwickelt sich aus dem klassischen Landtechnikhandel ein klar positioniertes Unternehmen. Der Fokus verschiebt sich: weg von Standardlösungen, hin zu spezialisierter Technik für die Landschaftspflege. Heute gehören Kommunen, Straßenmeistereien und Dienstleister zu den wichtigsten Kunden. Der Bedarf ist klar: weniger Personal, höhere Anforderungen, mehr Effizienz. „Der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema in unserer Branche“, erklärt Andre Vogt. „Deshalb wird Landschaftspflege in Zukunft noch stärker automatisiert und maschinenintensiver werden.“ Diese Entwicklung kommt dem Unternehmen entgegen. Denn genau hier liegt seine Stärke: komplexe Technik, individuelle Lösungen und die Nähe zum Kunden.



Vom Produkt zur Lösung

Was VOGT heute ausmacht, ist mehr als der Verkauf von Maschinen. Es ist ein umfassender Ansatz: von der persönlichen Beratung über die Vorführung bis zum Service. Dank eigener Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung können kundenspezifische Sonderlösungen und individuelle Anpassungen an Serienmaschinen direkt in Felbecke umgesetzt werden. Der moderne Neubau des „VOGT Servicecenters“ bietet dafür alle Möglichkeiten, so bleibt man unabhängig von externen Zulieferern und ist dem Wettbewerb einen Schritt voraus. „Das Gesamtpaket VOGT soll die professionellen Kunden überzeugen, dann geht es am Ende auch nicht um den letzten Euro“, so Andre Vogt. Diese Haltung zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen, geprägt von Vertrauen und engem Austausch auf allen Ebenen. Man ist gemeinsam gewachsen – und bleibt bewusst flexibel. Serienproduktion um jeden Preis ist nicht das Ziel. Stattdessen: Spezialisierung, Entwicklung und Anpassung.

Quelle: Vogt GmbH Jahren entstanden die ersten eigenen Produkte: Von Kultureggen bis zu Fliesenschneidemaschinen Quelle: Vogt GmbH Der Fokus liegt heute auf spezialisierter Technik für Landschaftspflege

Mit Andre Vogt ist seit 2014 die nächste Generation im Unternehmen aktiv. Der Einstieg kommt nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung. Aufgewachsen zwischen Maschinen, Messen und Werkstatt, wächst auch die Begeisterung für Technik und Handel. „Es war spannend zu sehen, wie sich das alles entwickelt“, sagt er. Sein Beitrag: neue Strategien, neue Märkte, neue Kommunikation. Themen wie Digitalisierung, Online-Vertrieb und Markenaufbau gewinnen an Bedeutung. Dabei bleibt das Verhältnis zwischen Vater und Sohn geprägt von Vertrauen und von der Bereitschaft, Dinge auch unterschiedlich zu sehen. „Es wäre schlecht, wenn wir nicht diskutieren würden“, sagt Andre Vogt.



Stark im Sauerland – offen für die Welt

Trotz aller Entwicklung bleibt eines konstant: der Standort Felbecke. Hier liegen die Wurzeln, hier arbeitet das Team, hier entstehen Ideen. Und genau dieses Umfeld wird zum Vorteil: kurze Wege, enge Bindung und hohe Identifikation. „Wir haben das Glück, sehr gute Leute zu haben“, sagt Wolfgang Vogt. „Einige sind seit Jahrzehnten dabei, viele junge Leute haben unser Team in den letzten Jahren verstärkt und für neue Impulse gesorgt.“ Ein Team, das gewachsen ist und das den Erfolg maßgeblich trägt.

Quelle: Vogt GmbH In der Huf- und Wagenschmiede in Felbecke nahm alles seinen Anfang

100 Jahre sind ein Meilenstein. Aber kein Abschluss. Die Themen der Zukunft sind längst sichtbar: Automatisierung, Digitalisierung, neue Anforderungen an Technik und Service. Gemeinsam mit Forschungspartnern wird bereits an autonomen Lösungen gearbeitet. Maschinen, die Prozesse vereinfachen, Personal entlasten und neue Möglichkeiten schaffen. Und dennoch bleibt eine Erkenntnis bestehen: Technik verändert sich. Märkte verändern sich. Aber der Kern bleibt. Ein Unternehmen, das nah an den Menschen arbeitet. Das zuhört. Und das bereit ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Oder, wie es am Ende dieses Gesprächs fast beiläufig heißt: Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.