Vom Sauerland zu den schönsten Bergtouren in Frankreich

Das Sauerland ist mit seinen abwechslungsreichen Landschaften, Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten ein ideales Urlaubsland. Vor allem Bergwanderer zieht es in die schöne Region. Wer aber all die herrlichen Bergrouten im Sauerland schon kennt, sehnt sich auch einmal nach einer neuen Herausforderung. Diese findet man zum Beispiel in den französischen Alpen. Wir stellen die drei schönsten Wandertouren in Frankreich vor.

Wanderland Frankreich – Vom Jakobsweg bis zu den Seealpen

Natürlich kann man überall wandern. Vor allem im schönen Sauerland macht das viel Freude. Im Bilsteintal zwischen Warstein und Hirschberg oder in der Caller Schweiz können sogar ein paar Berge erklommen werden. Wer aber die richtig hohen Gipfel sucht, macht sich auf in Richtung Süden, dort, wo die Alpen zu herausfordernden Touren einladen. Dabei müssen es nicht immer die bayrischen Alpen oder die Schweiz sein: auch in Frankreich wartet so manch abwechslungsreiche und teilweise auch sehr schwierige Tour auf die Liebhaber des Bergwanderns. Von den französischen Alpen und Seealpen bis hin zu den Gipfeln auf der Insel Korsika gibt es hier viel zu entdecken.

Die drei Top-Wandertouren in Frankreich

Frankreich ist von einem dichten Netz von mehr als 115.000 Kilometer Fernwanderwegen (Grand Randonnée) durchzogen, denn die Franzosen selbst sind begeisterte Fußgänger durch die Natur. Dazu kommen fast noch einmal so viele Spazierwege und kleinere Wanderwege, auf denen ehrenamtliche Initiativen und Vereine dafür sorgen, dass diese immer in Schuss sind. Wir wollen uns den großen Touren widmen, die auch einiges an Kondition erfordern. Herausgesucht haben wir den französischen Teil des Jakobsweges, die berühmte Tour du Mont Blanc und den schwersten Wanderweg Frankreichs, den GR20 auf Korsika.

Der GR 20 Korsika – Wandern auf der härtesten Route Frankreichs

Die erste Tour in Frankreich ist auch gleich die schwerste, denn es geht zu den Gipfeln auf Korsika auf die berühmte Wanderroute GR 20. Mit einem Höhenunterschied von 12.000 Metern und einer Länge von 180 Kilometern ist diese Fernwanderroute eine echte Herausforderung. Es muss gekraxelt und geklettert werden. Auf dem nördlichen Abschnitt der GR 20 Etappen sind auch Leitern in der felsigen Berglandschaft zu überwinden. Hier, wo einst ein Sauerländer König war, startet im Norden im Dorf Calenzana und führt bis nach Conca im Süden von Korsika. Startet man vom Norden aus, hat man den schwierigsten Teil der Wanderung und die schönsten Eindrücke gleich am Beginn. In der zweiten Hälfte des GR 20 wird es etwas einfacher, aber die Landschaft ist dann auch nicht mehr ganz so spektakulär. Highlights auf der Wanderung sind der Monte d’Oro und der Monte Incudine als zwei der höchsten Gipfel der Insel sowie die wunderschönen Gletscherseen und spektakuläre Klippen und Schluchten.

Die Tour du Mont Blanc um den höchsten Berg der europäischen Alpen

Ein zweiter Höhepunkt für Bergwanderer ist die Tour du Mont Blanc. Sie führt die Sauerländer in Wanderschuhen und mit Rucksack rund um den höchsten Alpengipfel in Europa. Hier ist man nicht nur in Frankreich unterwegs, sondern macht auch Abstecher in die Schweiz und nach Italien. Der 170 Kilometer lange Rundwanderweg ist anspruchsvoll, aber auch für nicht ganz so geübte Bergwanderer in zehn bis zwölf Tagen gut zu schaffen. Die Wanderung beginnt in Chamonix und endet auch dort. Es gibt viel Abwechslung zwischen den sattgrünen Tälern, hohen Gletschern und den tiefen Schluchten im Mont-Blanc-Massiv.

Durch Frankreich auf dem Jakobsweg

Die Runde der drei schönsten Wanderwege in Frankreich soll der Jakobsweg vervollständigen. Den kann man wunderbar vom Sauerland aus starten und dabei einmal nicht nur die 100 Kilometer bis zum Ziel in Santiago de Compostela in Spanien bewandern. Der Jakobszubringer aus Frankreich sind als Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle gekennzeichnet und es gibt vier Routen: Via Tolosana, Via Turonensis, Via Lemovicensis und Via Podiensis.