Vom Sauerland nach Texas

Quelle: Team Leo Arnold
Der Startschuss für die Triathlon Saison von Profitriathlet Leonard Arnold fällt am Sonntag, 15. März, beim Ironman 70.3 Dallas in den USA. Anschließend folgt ein Trainingslager auf Cozumel in Mexiko, bevor der Sunderner Profi Mitte April seine erste Ironman Langdistanz der Saison beim Ironman Texas in Houston bestreitet. Damit beginnt eine Saison mit internationalen Toprennen und dem großen Höhepunkt bei der Weltmeisterschaft im Oktober.
Ironman WM auf Hawaii
Das wichtigste Rennen des Jahres steht bereits fest: die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii. Für das legendäre Rennen auf Big Island qualifizierte sich Arnold bereits im August 2025 mit seinem Sieg beim Ironman Switzerland.
„Die Qualifikation für Hawaii nimmt natürlich Druck raus, gleichzeitig ist sie eine riesige Motivation. Jetzt geht es darum, mich über die Saison hinweg konstant weiterzuentwickeln und bei den großen Rennen vorne mitzumischen“, sagt Arnold. Seine Saison hat er bewusst so ausgerichtet, dass er im Oktober in Bestform an der Startlinie steht.
Eine Mischung aus internationalen Rennen und deutschen Triathlon Highlights
Rennstart diesen Sonntag ist um 13:30 Uhr MEZ (7:30 Uhr Ortszeit Dallas). Das Rennen wird in der Ironman Tracker app zu verfolgen sein. Die Startliste für den Ironman 70.3 ist HIER einsehbar.
Nach dem Saisonauftakt in Dallas folgt im April eines der größten Rennen des Frühjahrs: der Ironman Texas in The Woodlands, welches Live übertragen wird. Danach stehen mehrere hochklassige Rennen in Europa auf dem Programm.
Der geplante Rennkalender bis Ende Juli umfasst:
• 15. März: Ironman 70.3 Dallas (USA)
• Trainingslager: Cozumel (Mexiko)
• 18. April: Ironman Texas, The Woodlands (USA)
• 24. Mai: Challenge Championship Samorin (Slowakei)
• 31. Mai: Ironman 70.3 Kraichgau (Deutschland)
• 5. Juli: Challenge Roth (Deutschland) oder Ironman Europameisterschaft Frankfurt
Gerade Challenge Roth oder die Ironman Europameisterschaft in Frankfurt zählen zu den größten Triathlonrennen der Welt und sind für Arnold ein besonderer Höhepunkt der Saison.
Perfekte Bedingungen dank starker Partner
Um sich dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren, investiert Arnold enorme Trainingsumfänge und setzt auf professionelle wissenschaftliche Unterstützung. Neben teilweise mehr als 30 Trainingsstunden pro Woche spielen Material, Trainingslager und starke Partner eine entscheidende Rolle.
Mit SKS Germany aus Sundern steht Arnold seit vielen Jahren ein starker Hauptsponsor zur Seite, der ihn auf seinem Weg in die internationale Triathlonspitze begleitet.
Neue Partner aus der Region und aus dem Performance Bereich:
• Nidec Desch aus Arnsberg steht für High Performance und Innovation in der Antriebstechnik. Werte, die auch im Triathlon entscheidend sind, wenn maximale Leistung gefragt ist.
• 12years verbindet drei Disziplinen für ein selbstbestimmtes Leben nach der beruflichen oder sportlichen Hochphase: Wissen, Finanzen und persönliche Weiterentwicklung durch Masterclasses.
• Außerdem unterstützen Figgen und Steinberg den Profi auf seinem Weg zu internationalen Erfolgen.
„Im Triathlon geht es um Ausdauer, stetige Weiterentwicklung und maximale Leistungsfähigkeit. Es motiviert mich sehr, dass Unternehmen aus der Region diesen Weg unterstützen und sich mit diesen Werten identifizieren“, erklärt Arnold.
Fokus auf Hawaii
Der Saisonhöhepunkt wartet im Herbst mit der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii, dem prestigeträchtigsten Rennen im Triathlon. Die Qualifikation dafür sicherte sich Arnold bereits im vergangenen Jahr mit seinem Sieg beim Ironman Switzerland.
Bis dahin stehen zahlreiche internationale Toprennen an, in denen der Sauerländer seine Form weiterentwickeln und sich mit der Weltelite messen möchte.