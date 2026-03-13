Vom Sauerland nach Texas

Der Startschuss für die Triathlon Saison von Profitriathlet Leonard Arnold fällt am Sonntag, 15. März, beim Ironman 70.3 Dallas in den USA. Anschließend folgt ein Trainingslager auf Cozumel in Mexiko, bevor der Sunderner Profi Mitte April seine erste Ironman Langdistanz der Saison beim Ironman Texas in Houston bestreitet. Damit beginnt eine Saison mit internationalen Toprennen und dem großen Höhepunkt bei der Weltmeisterschaft im Oktober.

Ironman WM auf Hawaii

Das wichtigste Rennen des Jahres steht bereits fest: die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii. Für das legendäre Rennen auf Big Island qualifizierte sich Arnold bereits im August 2025 mit seinem Sieg beim Ironman Switzerland. „Die Qualifikation für Hawaii nimmt natürlich Druck raus, gleichzeitig ist sie eine riesige Motivation. Jetzt geht es darum, mich über die Saison hinweg konstant weiterzuentwickeln und bei den großen Rennen vorne mitzumischen“, sagt Arnold. Seine Saison hat er bewusst so ausgerichtet, dass er im Oktober in Bestform an der Startlinie steht. Eine Mischung aus internationalen Rennen und deutschen Triathlon Highlights Rennstart diesen Sonntag ist um 13:30 Uhr MEZ (7:30 Uhr Ortszeit Dallas). Das Rennen wird in der Ironman Tracker app zu verfolgen sein. Die Startliste für den Ironman 70.3 ist HIER einsehbar. Nach dem Saisonauftakt in Dallas folgt im April eines der größten Rennen des Frühjahrs: der Ironman Texas in The Woodlands, welches Live übertragen wird. Danach stehen mehrere hochklassige Rennen in Europa auf dem Programm.

Quelle: Team Leo Arnold