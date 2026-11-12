Vom Produkt bis zum Verkauf: Handwerk mit Zukunft

Bei MERTE in Schmallenberg führen Ausbildung und Karriere durch das ganze Unternehmen



Vor allem aber arbeiten hier Menschen, die gemeinsam dafür sorgen, dass aus guten regionalen Zutaten ausgezeichnete Produkte werden.



MERTE blickt auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück. Aus dem traditionsreichen Handwerksbetrieb ist ein modernes Familienunternehmen mit rund 120 Mitarbeitern und mehreren Fachgeschäften im Sauer- und Siegerland geworden. Geblieben ist der Anspruch, Verantwortung für die eigenen Erzeugnisse zu übernehmen – von der Zusammenarbeit mit Landwirten aus der Region über die Verarbeitung bis zur Präsentation und Beratung an der Verkaufstheke.



Handwerk, Technik und Lebensmittelwissen

In der Produktion beginnt vieles mit handwerklichem Können. Fleisch beurteilen, fachgerecht zerlegen, verarbeiten, würzen, garen und haltbar machen: Wer hier arbeitet, lernt Lebensmittel von Grund auf kennen. Gleichzeitig gehören moderne Maschinen, computergesteuerte Anlagen, Hygienevorschriften, Qualitätskontrollen und eine genaue Dokumentation längst zum Berufsalltag.



„Ich war überrascht, wie viel Technik in der Produktion eingesetzt wird. Trotzdem kommt es am Ende immer auf Erfahrung, Sorgfalt und das eigene Gefühl für das Produkt an“, sagt Niclas Homrighausen(16), der als Fleischer im 2. Ausbildungsjahr in der Herstellung arbeitet.



Gerade diese Verbindung macht die Ausbildung interessant. Bei MERTE können junge Menschen unterschiedliche Wege einschlagen – beispielsweise in der Herstellung, als Fachkraft für Lebensmitteltechnik, in Beratung und Verkauf oder im Büromanagement. Damit bietet das Unternehmen Möglichkeiten für praktisch Begabte ebenso wie für junge Leute, die sich für Technik, Organisation, Kundenkontakt oder kaufmännische Aufgaben interessieren.



„Ich wollte einen Beruf lernen, bei dem ich am Ende des Tages sehen kann, was ich geschafft habe. Wenn ein Produkt fertig ist und den Kunden schmeckt, macht mich das stolz“, erklärt Ravaka (28) aus Madagaskar, Auszubildende als Fleischereifachverkäuferin im 3. Ausbildungsjahr mit internationalen Wurzeln.



Verkauf ist viel mehr als Ware überreichen

Auch in den Fachgeschäften ist umfassendes Wissen gefragt. Die Mitarbeiter kennen die Produkte, beraten bei der Auswahl, geben Zubereitungstipps, stellen Präsente und Platten zusammen und sorgen für eine ansprechende Warenpräsentation. Freundlichkeit ist wichtig – Fachkenntnis aber ebenso. Wer im Verkauf arbeitet, wird zum Ansprechpartner für Genuss, Ernährung und Qualität.



„Ich spreche jeden Tag mit vielen unterschiedlichen Menschen. Dabei lerne ich nicht nur den Verkauf, sondern auch, Verantwortung zu übernehmen und selbstbewusst aufzutreten“, berichtet Leonie Lingemann (23), aus einem MERTE-Fachgeschäft.



Für Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Ländern ins Sauerland gekommen sind, kann die Arbeit zugleich eine wichtige Brücke in die neue Heimat sein. Im Team werden Fachbegriffe gelernt, Sprachkenntnisse verbessert und Erfahrungen ausgetauscht. Unterschiedliche Lebenswege und kulturelle Hintergründe werden so zu einer Stärke des Unternehmens.



„Am Anfang war die deutsche Sprache für mich die größte Herausforderung. Meine Kollegen haben mir viel erklärt und mich unterstützt. Heute berate ich Kunden selbstständig – das bedeutet mir sehr viel“, sagt Andry (24) aus Madagaskar, der seine berufliche Zukunft bei MERTE aufbauen möchte.



Ausbildung als Beginn einer Karriere

Mit dem Ausbildungsabschluss endet der Weg nicht. Berufserfahrung, Fortbildungen und persönlicher Einsatz eröffnen im Fleischerhandwerk zahlreiche Möglichkeiten. Auszubildende können später Verantwortung in der Produktion oder Qualitätskontrolle übernehmen, sich zum Meister weiterbilden, ein Team führen oder eine Filiale leiten. Auch Tätigkeiten im Einkauf, in der Produktentwicklung, im Vertrieb oder in der Unternehmensorganisation sind möglich.



MERTE zeigt damit beispielhaft, wie Karriere im Handwerk funktionieren kann: Sie beginnt mit der Bereitschaft, etwas gründlich zu lernen, und wächst mit den eigenen Fähigkeiten. Wer Engagement, Qualitätsbewusstsein und Freude am Umgang mit Lebensmitteln mitbringt, findet hier nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern echte Entwicklungsperspektiven.



Das Fleischerhandwerk ist ein Berufsfeld, in dem Tradition und Zukunft unmittelbar zusammenkommen. Es braucht Menschen, die gute Lebensmittel herstellen. Es braucht Menschen, die moderne Technik beherrschen. Und es braucht Menschen, die Kunden beraten und ihnen vermitteln können, woher ein Produkt kommt und was seine Qualität ausmacht. Bei MERTE greift all das ineinander – vom Produkt bis zum Verkauf.