Vom Lückenfüller zum Großevent

Das in Cobbenrode eine NRW Meisterschaft zum regelmäßigen Bestandteil des Eventkalenders werden würde, war 2012 noch niemandem bewusst. Dennoch liegt die Keimzelle dieser Veranstaltung genau in diesem Jahr.

„Als ich 2012 in den Vorstand des Heimat- und Fördervereins Cobbenrode kam, war uns schnell klar, dass wir wieder eine größere Veranstaltung rund um den Stertschultenhof organisieren wollen“ berichtet Manfred Habbel. „2013 ging es dann los mit den Hoftagen und dem leider viel zu früh verstorbenen Dirk Braun als Stargast.“ Es fehlte aber noch ein Bezug zum früheren Zweck des Stertschultenhofes als Umspannhof für Pferdegespanne. „Melanie Hendrichs hat uns dann den Anstoß gegeben und den Kontakt zur Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) hergestellt.“

Gerd Aschoff ist beim Landesverband NRW der IGZ für die Meisterschaften federführend verantwortlich. „Bevor die Cobbenroder auf uns zugekommen sind, waren wir schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Ort für unseren Wettbewerb. Der Rahmen mit den Hoftagen passt perfekt für uns.“ Die Cobbenroder Hoftage haben sich zur zweitgrößten Open Air Veranstaltung der Gemeinde Eslohe gemausert. Die Veranstalter erwarten ca. 3.000 Besucher je Veranstaltungstag. Der Eintritt ist kostenfrei.

Quelle: Heimat- und Förderverein Cobbenrode

Die Holzrückemeisterschaften finden in zweijährigem Rhythmus in Cobbenrode statt. Der Wettkampf ist als offene Meisterschaft ausgeschrieben. „Damit ziehen wir Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an“ so Gerd Aschoff.

Für das Jubiläum 2025 hat sich der Heimat- und Förderverein Cobbenrode in Zusammenarbeit mit den Holzrückern einiges einfallen lassen, um ein interessantes Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Übergreifendes Thema ist der wilde Westen und das Leben der indianischen Bevölkerung.„Die Unterhaltung steht im Mittelpunkt. So werden gerade auf die kleinen Besucher viele Mitmachaktionen warten“ so die Mitglieder des Vereinsvorstandes.

Rund 50 Markt- und Verköstigungsstände erwarten die Besucher. Zudem wird auch die Möglichkeit eröffnet, die dorfeigene Schmiede sowie die historische Mühle zu besichtigen. Das 10jährige Jubiläum der Holzrückemeisterschaften wird am Samstagabend zudem mit einem Westernball gefeiert.