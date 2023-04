Vom König, dem Konditor und seinem Können

Kreatives Handwerk in eigener historischer Backstube

Wenn er seine weiße Konditorjacke anzieht, wird es ernst. Oder besser: Lebt er seine Leidenschaft. Matthias König ist mit Leib und Seele Konditor – und das seit über 40 Jahren.

Unter seinen Händen und seiner Aufsicht entsteht unverwechselbar Köstliches. Frische, hochwertige Zutaten sind eine Selbstverständlichkeit in seiner Konditorei, um die höchste Qualität und den besten Geschmack der hauseigenen Produkte zu garantieren. Matthias König und sein Team zaubern täglich Klassiker und Kunstwerke in der Backstube, die im angeschlossenen Café König die Lust auf Genuss wecken.

Das Café König gehört zu den Schmallenberger Unternehmen, die als Familienbetrieb eine langjährige Tradition fortführen. Mittlerweile wird es in vierter Generation vom Urenkel Matthias König und seiner Frau Birgit betrieben. Die Anfänge liegen im Jahre 1884. Urgroßvater Wilhelm König kaufte das Haus in der Weststraße und eröffnete eine Bäckerei mit angrenzendem Café in Kombination mit einem Kolonialwarenhandel. Eine aufregende Zeit, wie die Geschichte des Hauses zeigt. Denn in diesem Fachwerk entstand nicht nur Backwerk. Eine Strickmaschine stand bereits 1866 in den Räumen. Als 18 Jahre später das Haus in den Besitz der Familie König ging, wurde hier unter anderem der Verwaltungssitz der Spar- und Darlehenskasse eingerichtet. Aus Erzählungen weiß Matthias König: „Mein Uropa war Gründungsmitglied und später auch Rendant, 1. Vorsitzender der Kassenstelle. Damals wurden die Bankgeschäfte im Hause des Rendanten abgewickelt. So sind in unserem Haus viele Firmengründungen besiegelt und unterschrieben worden. Wie zum Beispiel 1886 die Firma Glade, heute Glade Medienmacher.“ Doch das Konditorhandwerk sollte immer an erster Stelle stehen.







Was zunächst weiter an seinen Opa Wilhelm und seinen Vater Fritz König ging, kam 1989 schließlich in die Hände des Sohnes, Matthias. Er bleibt seinen familiären Wurzeln treu und lebt die Handwerkstradition mit großer Leidenschaft. Rezepte vom Urgroßvater und viele neue köstliche Kreationen entstehen in seiner Backstube.

Tagtäglich stellt er sein Können mit eigener Herstellung von Gebäcken, Torten und vielen weiteren süßen Leckereien unter Beweis. Saisonal entstehen Weihnachtsmänner, Osterhasen, Pralinen, Trüffel, Torten und Feingebäck. Außerdem macht Matthias König mit seinem Team viele individuelle Wünsche möglich. In seiner Confiserie zeigt er einmal mehr seine künstlerische Begabung. Bei den individuellen Torten ist jede für sich ein Meisterwerk, die die Konditorkunst erstklassig spiegelt, in Dekor, Form und Farbe. Von üppig verzierten Motiv- und Mottotorten, mit und ohne Bilddruck, bis zu köstlichen „Traumtorten“: Hier zeigt der Handwerker Matthias König, dass er ein wahrer Tortendesigner ist.

„Wer das Besondere wünscht, spricht am besten persönlich mit uns“, empfehlen Birgit und Matthias König, denn sie wissen, was möglich ist, und geben gerne individuelle Tipps. Dabei spielt es keine Rolle, welche süßen Kreationen zu welchem Anlass gewünscht werden. Abgesehen von diesen Bestellungen kann natürlich auch im Café gefeiert werden. Freundlich-hell eingerichtet, bietet das Café Platz für bis zu 100 Gäste. Flexibel abtrennbar eignen sich die Räumlichkeiten ideal für Familien-, Geburtstags- oder Betriebsfeiern – natürlich mit köstlichen Leckereien und Spezialitäten aus eigener Backstubein der Weststraße 13 in Schmallenberg.