Vom Kfz-Mechaniker zum Unternehmer: Alex Uting im WOLLcast Pauerland

Was steckt eigentlich hinter einer modernen Autowäsche? Erstaunlich viel: Hightech, Nachhaltigkeit, Wasseraufbereitung, Energieeffizienz, Kundenservice – und jede Menge Unternehmergeist. Für den neuen WOLLcast Pauerland haben wir Alex Uting dort getroffen, wo sein Unternehmen zu Hause ist: mitten in einem seiner Waschparks. Alex Autopflege ist inzwischen mit vier modernen Standorten in Schmallenberg, Meschede, Sundern und Lennestadt im Sauerland vertreten. Dabei begann die Geschichte ganz klein.

Schon als Dreijähriger spielte Alex mit einer Spielzeug-Waschstraße. Später machte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, bereitete neben seinem Beruf Fahrzeuge auf und wagte schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Aus einer Leidenschaft wurde ein Unternehmen. Im Gespräch erzählt Alex Uting, wie sich die Autowäsche in den vergangenen Jahren verändert hat, warum heute bis zu 95 Prozent des eingesetzten Wassers wiederaufbereitet werden können und welche Rolle Photovoltaik, moderne Technik und Automatisierung spielen. Es geht aber auch um die persönliche Seite des Unternehmertums: um Mut, Wachstum, Mitarbeiter, Verantwortung und die Frage, warum Alex Uting ganz bewusst im Sauerland unternehmerisch tätig ist.

„Ich bin Unternehmer durch und durch. Ich liebe die Verantwortung.“ Ein WOLLcast über einen alltäglichen Vorgang, hinter dem viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermutet. Jetzt den neuen WOLLcast Pauerland mit Alex Uting anschauen oder anhören.

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