Vom Entwurf zum Unikat – Der Zero Waste Fashiontrend

Schnittabfallfreie Zuschnitt-Technik für Mode online lernen mit Laura Schlütz

Zuschneiden ohne Stoffverlust. Am 10. und 11. April, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr, geht es an eigene individuelle Upcycling-Kreationen im Online-Workshop „Zero Waste = Null Verschwendung“ in Zusammenarbeit mit „We love Warstein e.V.“, Knotenpunkt des Schmallenberger Festivals für textile Kunst „Die Textile 2021“.

Der vierte Workshop der Reihe „Vom Entwurf zum Unikat“, welcher vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg in Kooperation mit der JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle veranstaltet wird, lädt alle Interessierten mit Näherfahrung zum modernen Upcycling mit der besonderen Zuschnitt-Technik ein.

Die Mode-Design Welt hat die schnittabfallfreie Zuschnitt-Technik für sich entdeckt: den Zero Waste Fashiontrend. Unter professioneller Anleitung von Designerin und Künstlerin Laura Schlütz entstehen in diesem Workshop eigene Zero Waste-Kreationen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ab 14 Jahren mit Nähkenntnissen, haben die Möglichkeit bis zu zwei Upcycling Projekte zu verfolgen, indem sie ihre Hemden und Blusen zu neuen Modestücken umgestalten und neue Kreationen erschaffen.

„Zero Waste = Null Verschwendung – Zuschnitte erstellen und verarbeiten mit Laura Schlütz“ ist ein kostenfreies Angebot, welches durch die LWL-Kulturstiftung und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung wurde das Konzept angepasst und findet nun digital statt am:

Samstag, den 10. April und Sonntag, den 11. April, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Um eine Anmeldung wird bis zum 07. April per Mail an Christine Jürgens, c.juergens@kamjks.de oder per Telefon, 02972-9894216, gebeten. Ein Link für das Zoom-Meeting wird vorher entsprechend an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeleitet sowie nähere Informationen zum Material und den genauen Ablauf nach Anmeldung zeitnah zur Verfügung gestellt.

Weiter geht es in der Reihe „Vom Entwurf zum Unikat“ am 17. April und 18. April, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr, mit dem fünften Workshop „Willkommen auf dem Laufsteg der Möglichkeiten – Textile Kreationen inszenieren und präsentieren mit Katharina Oberlik“ in Kirchhundem. Weitere Informationen sind auf www.die-textile-schmallenberg.de sowie auf Facebook unter „TextileWerkstattSchmallenberg“ zu finden.