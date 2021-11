Vom Bodensee nach Kirchrarbach

600 Kilometer, um im Sauerland Goldene Hochzeit zu feiern

Zum fünften Mal in Folge verbrachten Hermann und Paula Kalb aus Vorarlberg bereits ihren Urlaub im Gasthof zur Post in Kirchrarbach. Durch das befreundete Paar Helmut Wietler und Heide Moldaschl, das hier lebt, kam das Jubelpaar vor sechs Jahren zum ersten Mal ins Sauerland. Ihr großer Wunsch war es, den Ehrentag gemeinsam mit zwei weiteren befreundeten Paaren aus ihrer Heimat Vorarlberg in Kirchrarbach zu feiern. „Wir haben gebetet, dass uns Corona nicht einen Strich durch die Rechnung machte“, erzählt das Paar. Aber am Ende hat alles nach Wunsch geklappt.

Die Freunde organisierten einen unvergesslichen Tag für die beiden. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Gasthof Schulte ging es in die Kirche St. Lambertus, wo als Überraschung ein kleines, aber ganz besonderes Ständchen gebracht wurde: Auf Wunsch sang Heide Moldaschl die korsische Hymne als Solo und sorgte für Gänsehaut-Feeling unter den Anwesenden. Anschließend sangen die Freunde gemeinsam „Großer Gott wir loben Dich“. Und die nächste Überraschung folgte bald. Eine festlich geschmückte Kutsche kam vorgefahren und entführte das Paar zu einer kleinen Fahrt durch die nahe Umgebung. Die 69-Jährige war sprachlos: „Ich sag nix mehr“, so ihr Kommentar. Mit dem Kleinbus ging es dann weiter zu einem Ausflug durchs Sauerland mit Zwischenstopps.

Mit einem gemeinsamen Abendessen, Sauerländer Bier und einem Gedichtvortrag klang der Tag der Goldenen Hochzeit gemütlich aus. Ein Liebesschloss, das dem Paar von den Freunden überreicht wurde, hat in Kirchrarbach einen besonderen Platz gefunden. Aber was gefällt einem denn so besonders am Sauerland, wenn man selbst aus einer schönen Gegend nahe des Bodensees kommt? „Es sind das Land und die Leute, die uns hier gefallen. Alle sind sehr gastfreundlich“, sagt das Gold- Paar. „Schon als wir das erste Mal hier waren stand fest: wir müssen wiederkommen.“

Die Überraschung der langjährigen Freunde war gelungen, an diesem ganz besonderen Tag im Sauerland, und zusätzlich gab es eine gemeinsame Zugfahrt nach München ins Hofbräuhaus als Geschenk. Aber auch zu Hause in Vorarlberg wird die Goldene Hochzeit noch nachgefeiert. Da die Familie in Kirchrarbach nicht dabei sein konnte, planen die vier Kinder und neun Enkel eine weitere Überraschungsparty im Kreise der Familie.

Was ist der Wunsch für die Zukunft? „Gesund bleiben ist das Wichtigste“, sagt Paula Kalb. „Und so Gott es will, kommen wir noch oft wieder hierher“. Und dem kann ihr Mann Hermann nur zustimmen.