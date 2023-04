Volleyballerinnen vom RC Sorpesee wieder nach oben

Verein geht ersten Schritt Richtung Wiederaufstieg 2. Bundesliga

Fristgerecht zum 1. Februar hat der RC Sorpesee mit seiner Damenmannschaft bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) die Vorlizensierung zum Aufstieg in die 2. Bundesliga gestellt. Die Sauerländerinnen, die Mitte Februar durch einen klaren Sieg gegen den direkten Verfolger MTV Hildesheim einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machten, haben damit formal die Chance ergriffen, in der Saison 23/24, dann insgesamt zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte Zweitligaluft zu schnuppern.

„Mit dem Antrag wahren wir zunächst einmal die formalen Voraussetzungen. Vor uns liegen nunmehr intensive Planungen für die neue Spielzeit“, sagt Teammanager Linus Tepe. „Es geht in den nächsten Wochen um einen guten Dreiklang von Kader, Manpower im Umfeld und wirtschaftlicher Realisierbarkeit“, so Tepe. Die Anforderungen an den Club steigen. Sowohl was die Unterstützung rund um die Mannschaft betrifft als auch finanziell. Neben einem Livestream inklusive Kommentatoren fallen auch höhere Lizenzabgaben an die VBL sowie höhere Schiedsrichter- und Reisekosten an. „Das will alles gut geplant und durchkalkuliert sein“, weiß auch Abteilungsleiter Tobias Kleffner. Das Kernteam, das sich dem Projekt „Wiederaufstieg“ widmet, besteht aus sechs Personen – Trainer, Management und Gisbert Scheffer von der Agentur Mues-Schrewe, die den Club seit Jahren begleitet.

Nächster Zwischenschritt war Ende Februar ein Treffen der aufstiegsbereiten Teams in Mannheim. „Dort erfuhren wir noch einmal die aktuellen Weiterentwicklungen im Lizenzstatut, also was auf uns zukommt. Durch die Einführung einer Frauen-Pro-Liga zwischen Liga 1 und der aktuellen 2. Liga gibt es einige Neuerungen“, gibt Tepe einen Einblick in die nächsten Schritte. Der finale Antrag für die zweite Liga muss Anfang Mai bei der VBL eingereicht werden.

Im Rahmen der HSK-Sportgala 2022 wurde unsere D1 zur „Mannschaft des Jahrzehnts“ gewählt!

Nicht nur die Damenmannschaft hat mit ihrem möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga in der abgelaufenen Saison Hervorragendes geleistet. Auch die Herren 1 spielten eine gute erste Saison in der Landesliga und belegen einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Im Jugendbereich kann der RSC Sorpesee aktuell ebenfalls auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückblicken:

U12w Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft

U12m Qualifiziert für die Westdeutschen Meisterschaften (Ausrichter am 29.04.)

U13w Quali B zur Westdeutschen Meisterschaft

U14/15w Qualifiziert für die Bezirksmeisterschaften

U14m Turniersieg in der Zwischenrunde auf dem Weg zur Westdeutschen Meisterschaften

U16w Meister der NRW-Liga und qualifiziert für die Westdeutschen Meisterschaften

U18w Qualifiziert für die Westdeutschen Meisterschaften

U20/18/16m sind in ihren Ligen ebenfalls erfolgreich unterwegs!

Das Städt. Gymnasium als Partnerschule nimmt mit der U16w am Bundesfinale in Berlin teil!