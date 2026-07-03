Volles Programm beim „Schlabberkappes“ – Arnsberger Zukunftsfest am 11. Juli

Los geht es mit der Begrüßung durch Arnsbergs stellvertretende Bürgermeisterin Margit Hieronymus um 11 Uhr, die den offiziellen Auftakt übernimmt und die Besucherinnen und Besucher herzlich zum diesjährigen Schlabberkappes willkommen heißt.

Im Anschluss werden um 12 Uhr die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion STADTRADELN geehrt. Die Auszeichnung würdigt das Engagement der Arnsbergerinnen und Arnsberger für klimafreundliche Mobilität und nachhaltiges Radfahren im Alltag. Um 13 Uhr bietet das Musikprogramm beim Schlabberkappes einen Auftritt der Musikschule Neheim auf der Festivalbühne.

Musikschule Neheim

„Lottis Welt“ haben schon im vergangenen Jahr die großen und vor allem die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer auf der „kleinen Bühne“ verzaubert. In diesem Jahr spielen Sie dafür ab 15 Uhr auf der großen Festivalbühne im Park. Lotti nimmt die jungen Besucher:innen mit in ihre Welt und zeigt, wie sie in den ganz kleinen, unscheinbaren Dingen, das ganz große und Wunderbare sehen können.

Ronja Maltzahn aus Bad Pyrmont ist Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin – an Cello, Gitarre, Ukulele und Piano verschmilzt sie Folk und Pop zu einem ganz eigenen Sound. Für ihr Schaffen wurde sie bereits mit dem Panikpreis der Udo-Lindenberg-Stiftung ausgezeichnet. Nach ihrem gefeierten Erstauftritt holen wir sie zum zweiten Mal zum Schlabberkappes: Den Abschluss des Festivals bildet ihr Konzert um 16 Uhr in der Kirche St. Petri Hüsten.

Besonderes Angebot

Zum diesjährigen Schlabberkappes dürfen sich auch Musikinteressierte auf ein besonderes Angebot mit Workshops und vielem mehr freuen. Unter Anleitung von Mitarbeiten des JBZ Liebfrauen können Teilnehmende an dem Tag im Hip-Hop-Workshop „Rap ist bunt“ viel über Grundlagen des Hip-Hop erlernen. In einem weiteren Workshop stärkt Julia Pauli das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden und vermittelt spielerisch, wie man mutig und „heldenstark“ durchs Leben geht. Zudem gibt Ronja in ihrem Ukulele-Workshop eine Einführung ins Ukulele Spielen und zeigt, wie schnell erste Töne und einfache Melodien gelingen – ideal für musikalische Neueinsteiger. Zum Ausklang des Workshop-Programms lädt Julia Pauli dann Familien zu einer gemeinsamen Breathwork-Einheit für Familien ein. Bei bewussten Atemübungen können Eltern und Kinder gemeinsam zur Ruhe kommen und neue Energie tanken.

Gelegenheit zum Mitfeiern

Mit diesem Programm bietet das Zukunftsfest „Schlabberkappes“ im Jahr 2026 Musikbegeisterten, Familien und allen, die Lust auf einen kreativen, nachhaltigen Tag in der Stadt Arnsberg haben, jede Menge Gelegenheit zum Mitmachen und Zuhören – von Workshops für Kinder und Erwachsene bis hin zu Live-Musik in besonderem Ambiente. Natürlich überall kostenfrei und ohne Eintritt, nicht zuletzt auch dank der Sponsoren und Unterstützer: Das Arnsberger Zukunftsfest wird freundlich unterstützt von Veltins, Stadtwerke Arnsberg, Grüne Energie, WEPA Stiftung sowie Sparkasse Mitten im Sauerland.

Noch ein Hinweis: Am Festivaltag (Samstag, 11. Juli) ist wie immer die Anreise auf den Stadtbuslinien der RLG kostenfrei! Wer mit dem Rad anreisen möchte, ist willkommen – es wird eine ausreichende Menge an Fahrradparkplätzen vorgehalten.