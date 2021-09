Volles Haus bei den Kinder- und Jugendrennen im Rahmen der Sauerlandrundfahrt

Von den Bambinis bis zur Elite alle Altersklassen am Start

Rund 150 Kinder und Jugendliche auf dem Rad

Im Rahmen des Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen und der Sauerlandrundfahrt fanden zeitgleich mehrere Events entlang der Strecke statt. Neben den rund 600 Helfern zogen die Rennen nicht nur zahlreiche Zuschauer in Feierlaune an die Strecke. Bei Kinder- und Jugendrennen in Hirschberg und Eslohe standen dazu rund 150 Nachwuchsfahrer am Start.

Lizenz Rennen von der U11 bis zur U17 in Wenholthausen und Hirschberg

Die sogenannten Lizenzklassen fuhren am Samstag in Wenholthausen und am Sonntag in Hirschberg in den Altersklassen U11- U17 ihre Rennen aus. Besonders glänzen konnten hier die Fahrer des RC Victoria Neheim. Zusammen mit den Youngstern vom RSV Unna stellten sie die meisten Starter an beiden Tagen. Während am Samstag die originale Bergstrecke der Profis gefahren wurde, organisierte die Hirschberger Ortsgemeinschaft zusammen mit dem RC Victoria Neheim am Sonntag einen anspruchsvollen Rundkurs an der Hirschberger Wand. Dazu haben „nichtlizenzierte“ Jugendliche ein Rennen direkt vor der Durchfahrt der Profis machen können.

70 Kinder beim Laufrad und Fette Reifen Rennen in Eslohe

Zur gleichen Zeit standen an der Esloher Rochuskapelle die kleinsten Sportler am Start. Auf einer extra angelegten Strecke bestritten Kinder im Alter zwischen zwei und zehn Jahren Laufrad und „Fette Reifen Rennen“ durchs Gelände. Das Organisations-Team um Antonia Volkert brachte an diesem Tag 70 Kinder an die Starlinie. „Unsere Idee nicht nur den Elitefahrern eine Bühne zu geben kam voll an. Wir hatten jetzt alle Altersklassen ab zwei Jahre bis zur Elite am Start. Die Rundfahrt entwickelt sich mehr und mehr zum regionalen Event. Viele Leute mitzunehmen und zu begeistern motiviert uns für die Zukunft weiter zu machen“, zeigt sich Renndirektor Heiko Volkert voll zufrieden.

Ergebnisse Nachwuchsklassen:

Sauerländer Bergpreis Wenholthausen (Samstag):

U13

Daan Ensenbach (VFB Polch) Nuria Müller (RSV Unna) Josefine Wendel (RSV Unna)

U15

Joel Musiol (TSVE Bielefeld) David Sechmann (RSV Unna) Felix Bell (Zugvogel Aachen)

7. Lukas Scherf (RC Victoria Neheim)

U17

Ryan Gal (Niederlande) Julius Klein (VFR Büttgen) Moritz Bell (VFR Büttgen)

6. Kenai Sterenborg (RC Victoria Neheim)

Hirschberger Jugendrennen im Rahmen der Sauerlandrundfahrt (Sonntag)

U11

Luis Edelbroich (RC Victoria Neheim) Timon Sudhoff (Echthausen)

U13

Paul Wendl (RSV Unna) Josefine Wendl (RSV Unna)

U15

Nico Baretti (RSV Gütersloh) Tom Wendel (RSV Unna) Lukas Scherf (RC Victoria Neheim)

U15 weiblich

Judith Rottmann (RC Victoria Neheim) Isabel Unruh (RSV Braunschweig)

U17

Kenai Sterenborg (RC Victoria Neheim) Mirko Unruh (RSV Braunschweig) Fabian Peplau (RSC Werne)

Esloher Bambini Laufrad Rennen Alter: 2-3 Jahre Sonntag

Thorben Hufnagel (Eslohe) Jonah Hecking (Eslohe) Julius Kathol (Saalhausen)

Esloher Fette Reifen Rennen 3-10 Jahre Sonntag