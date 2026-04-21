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Volkslauf um den Allendorfer Bahnhof an Christi Himmelfahrt

Bereits zum 22. Mal findet bereits an Christi-Himmelfahrt, dem 14.05.2026, der Volkslauf um den Allendorfer Bahnhof statt. Da es in Allendorf bekanntlich keinen Bahnanschluss gibt, handelt es sich beim Bahnhof um einen Holzabfuhrplatz im Wald an schöner Stelle. Dort kreuzen sich auf etwa halber Strecke alle Laufstrecken.

21. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: SSV 1928 Allendorf e.V.

Die Strecke führt nach dem Bau von fünf Windkraftanlagen nun entlang dieses Windparks auf dem Bergrücken zwischen Allendorf und Amecke mit tollen Aussichten zum Sorpesee. Zum vierten Mal ist der Lauf ein Wertungslauf des Volksbank Sauerland Lauf Cup 2026 mit insgesamt 12 Wertungsläufen von März bis Oktober. Der Lauf in Allendorf ist der fünfte Wertungslauf in diesem Jahr.

Die Läufe starten zwischen 10:00 und 11:00 Uhr auf dem Sportplatzgelände in Sundern-Allendorf über insgesamt 5 Strecken (1 km / 2 km / 5 km / 10 km). Für Nordic-Walking begeisterte Sportler wird die 10 km Strecke auch für Nordic-Walking angeboten.

Um besonders den kleinsten Läufern und Läuferinnen mehr Aufmerksamkeit und Erfolg geben zu können, wurde der 1 km Lauf in einen Bambini-Start bis M/W8 und einen Schülerstart ab M/W9 aufgeteilt. Der Lauf findet im Rahmen des Allendorfer Sportfest statt. Daher ist für das leibliche Wohl von Sportlern und Zuschauern bestens gesorgt!

Alle Streckeninformationen und den Link zur Anmeldung findet man unter www.ssvallendorf.de:

Anmeldung: 22. Lauf um den Allendorfer Bahnhof

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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