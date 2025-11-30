Volkshochschulte aktiv in Arnsberg und Sundern“

WOLL im Gespräch mit vhs-Leiter Dr. Tobias Schulte

Die Volkshochschule Arnsberg/Sundern bietet für Arnsberg (ca. 75.000 Einwohner) und Sundern (ca. 27.500 Einwohnern) Weiterbildung an. Aktiv in zwei Städten mit mehr als 100.000 potenziellen Besuchern, ist die Volkshochschule für das Sauerland eine Besonderheit. Die vhs Arnsberg/Sundern hat Geschäftsstellen in Neheim, Arnsberg und Sundern. Fünf pädagogische Mitarbeitende übernehmen zusammen mit einem Team der Verwaltung die Planung eines bunten und kreativen Angebots. vhs-Leiter ist Dr. Tobias Schulte, der von Neheim aus aktiv ist. In Sundern übernimmt Dr. Carina Middel als stellvertretende VHS-Leiterin die Verantwortung. Übrigens: Dr. Carina Middel ist ebenfalls freie Lektorin beim WOLL-Verlag und hat in den Anfangsjahren das Lektorat für das WOLL-Magazin geleitet.

Weil diese Weiterbildung in zwei Kommunen angeboten wird, hatte das WOLL-Magazin für das Stadtportrait Arnsberg ein Interview mit dem VHS-Leiter Dr. Tobias Schulte in Neheim geführt. Dabei ging es um Grundsätze und Werte, um neue Themenschwerpunkte und Herausforderungen.

Bildung für alle Menschen

Der gebürtige Lippstädter ist seit 2021 Leiter dieser Volkshochschule. Nach seinem Studium war er zunächst als Priester im kirchlichen Dienst und im Bereich der Weiterbildung, im schulischen Bereich und auch in der Erwachsenenbildung tätig. An der Arbeit in der vhs reizt ihn die Breite des Angebots: Neben der beruflichen Weiterbildung bieten Volkshochschulen – und damit auch die vhs Arnsberg/Sundern – die Möglichkeit zur persönlichen Weiterbildung, z.B. im Bereich von Fremdsprachen, Gesundheit, Kultur und Kreativität, aber auch in der politischen Bildung.

Seither hat er gemeinsam mit einem engagierten Team zahlreiche Impulse gesetzt und das Profil der vhs Arnsberg-Sundern geschärft.

„Ein wichtiger Grundsatz ist, dass wir weltanschaulich als auch politisch neutral sind. Von daher bietet die vhs ihre Weiterbildungsangebote für alle Menschen in der Region an. Wir wollen niemanden ausschließen. Das bedeutet, in der Breite der Bevölkerung wirksam sein. Unser gesetzlicher Auftrag sieht vor, dass wir vor allem über das Weiterbildungsgesetz für Menschen ab 16 Jahre Weiterbildungsangebote gestalten und kreieren. Das findet sich in unserem Programm wieder, womit wir alle Menschen versuchen anzusprechen.“

– Dr. Schulte

De vhs-Leiter sagt, dass das Programm immer wieder überprüft wird. Direkt nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs erweiterte die vhs ihr Integrationsangebot und bot kurzfristig zusätzliche Sprachkurse für Geflüchtete an. Und ganz konkret ist in diesem Jahr das Projekt „Alphabetisierung für Deutschsprachige“ gestartet, weil statistisch ermittelt wurde, dass in der Region Arnsberg-Sundern über 12.000 Analphabeten leben. „Auch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz haben an Bedeutung gewonnen. Vom kompakten Abendkurs bis zum fünftägigen KI-Bootcamp lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das richtige Prompting (Eingabeaufforderung für KI-Aufgaben) und ethische Richtlinien kennen. Auch der Bereich der politischen Bildung ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, weil die Bevölkerung erkennt, dass die Demokratie alles andere als selbstverständlich ist, sondern immer wieder gefährdet ist“, so Dr. Schulte.

Zielgruppen ansprechen

Obwohl die vhs alle Menschen ansprechen will, stellt Dr. Schulte fest, dass die stärkste Zielgruppe die Menschen über 50 Jahre sind. Die Generation 50+ wird vor allem mit gedruckten Programmheften und Berichte in der lokalen Presse erreicht. „Junge Erwachsene sprechen wir vor allem in den sozialen Medien an. Dazu gehört, dass wir seit ungefähr zwei Jahren verstärkt auf die Schulen zugehen, um zu hören, was junge Menschen bewegt. Und Unternehmen schätzen unsere Inhouse-Schulungen zur Digitalisierung und agilen Arbeitsformen“, erklärt der vhs-Leiter.

Er äußert sich sehr positiv auf die Frage, ob die Kompetenz der vhs Arnsberg/Sundern hoch genug ist, um die Menschen für die anspruchsvollen Kurse zu gewinnen.

„Ich bin fest überzeugt, dass wir die Kompetenz haben, um mit unseren Angeboten erfolgreich am Markt präsent zu sein. Jeder, der bei uns einen Kurs bucht, darf darauf vertrauen, dass er hier von sehr kompetenten Dozentinnen und Dozenten betreut und unterrichtet wird. Bei unseren Kursen benutzen wir eine moderne Infrastruktur. So sind alle Kursräume mit Smartboards ausgestattet. In Neheim, Arnsberg und Sundern ebenso wie in Bibliotheken, Sporthallen und andere Begegnungszentren findet Lernen dicht bei den Menschen statt. Barrierefrei Zugänge und dezentrale Standorte gehören meiner Meinung nach zum Leitgedanken der Weiterbildung für alle Menschen. Wir bieten Bildung und Schulung in modernen und funktionalen Räumen an.“

– Dr. Schulte

Die vhs Arnsberg/Sundern vergisst bei einem starken Angebot in hoher Qualität auch seine Dozentinnen und Dozenten nicht. „Mindestens zweimal im Jahr, gibt es ein Angebot, bei der diese Personen an Schulungen teilnehmen können, um sich mit der neuen Technik auseinanderzusetzen. Wir befragen unsere Kundinnen und Kunden regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit mit dem Kursangebot. Und wenn Dinge auffallen, bei denen die Qualität ein wenig in Frage gestellt worden ist, werden solche Dinge zum Thema gemacht. Qualität wird durch Feedbackgespräche und Umfragen gesichert. Die Arbeit hier kann nur im Team gelingen“, ist sich Dr. Tobias Schulte sicher.

Für die kommenden fünf Jahre formuliert der vhs-Leiter klare Ziele: am Puls der Zeit bleiben, Megathemen wie Nachhaltigkeit und Demokratie aktiv aufgreifen, Räume weiterentwickeln und die Vernetzung mit Schulen, Unternehmen und sozialen Trägern intensivieren. Zum Schluss lautet sein Appel: Stöbern Sie in unserem Programm! Wagen Sie einen Kurs, den Sie noch nie auf dem Schirm hatten. Das Überraschende wartet oft direkt hinter der nächsten Anmeldung.“