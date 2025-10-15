Volksbank Sauerland zum Weltspartag

Sparbewusstsein bleibt hoch – mit Spaß, Verantwortung und regionaler Nähe

Zum 101. Weltspartag am 30. Oktober dreht sich in der Volksbank Sauerland alles um das Thema Sparen, Vermögensbildung und finanzielle Verantwortung. Gleichzeitig startet die Volksbank ihre traditionelle Sparwoche vom 27. bis 31. Oktober 2025, die in diesem Jahr unter dem Motto „Im Zauberwald des Sparens“ steht – eine liebevoll gestaltete Aktion für Kinder, Familien und alle, die den Wert des Sparens weitergeben möchten.

Sparbewusstsein groß – Spielräume unterschiedlich

„Das Sparbewusstsein unserer Kundinnen und Kunden ist weiterhin hoch. Zugleich merken wir in der Beratung, dass die finanziellen Spielräume sehr unterschiedlich sind“, erklärt Bernd Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Gerade junge Menschen zeigen großes Interesse am Sparen, aber auch den Wunsch nach Orientierung, wie sie ihr Geld sinnvoll anlegen können.“

Laut Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) liegt die Sparquote der privaten Haushalte 2025 bei 10,4 Prozent, 2026 wird sie auf 10,6 Prozent steigen. Damit bleibt sie im internationalen Vergleich stabil – doch die Unterschiede zwischen Altersgruppen und Einkommensschichten nehmen zu.

„Unsere Erfahrung zeigt: Immer mehr Kundinnen und Kunden möchten verstehen, wie Sparen und Anlegen auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten funktionieren können. Hier sind persönliche Beratung und finanzielle Bildung wichtiger denn je“, betont sein Vorstandskollege Michael Reitz.

Sparwoche: Tradition trifft Erlebnis

Während der gesamten Woche verwandeln sich die Beratungszentren und Filialen der Volksbank Sauerland in kleine Erlebniswelten. Kinder und Familien sind eingeladen, ihre Spardosen vorbeizubringen und gemeinsam zu sparen. Im „Zauberwald des Sparens“ warten viele Überraschungen: leuchtende High Jump Bälle, Neon-Knete oder Mini-Discokugeln fürs Smartphone – kleine Belohnungen für große Sparer.

Ein besonderes Highlight ist die Kooperation mit Kindergärten aus der Region, die die Filialen kreativ dekorieren. Als Dank für ihr Engagement spendet die Volksbank je 250 Euro pro Kindergarten. „Die Sparwoche ist für uns mehr als eine Tradition – sie verbindet Generationen und vermittelt spielerisch, dass Sparen und Verantwortung zusammengehören“, so Michel Reitz abschließend.