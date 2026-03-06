Volksbank Sauerland wächst stabil und umsichtig

Der Vorstand der Volksbank Sauerland, (v.l.) Andreas Ermecke, Michael Griese, Michael Reitz, Dr. Florian Müller und Bernd Griese präsentieren Zahlen und Entwicklungen eines erfolgreichen Geschäftsjahres 2025.

Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Die Volksbank Sauerland hat im Geschäftsjahr 2025 erneut ihre Stabilität und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. In einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld konnte die Genossenschaftsbank ihre Marktposition weiter ausbauen, neue Mitglieder gewinnen und erstmals ein betreutes Kundengesamtvolumen von 10,4 Milliarden Euro erreichen. Wachstumstreiber waren insbesondere das Kreditgeschäft mit Erneuerbaren Energien und Baufinanzierungen sowie ein starkes Wertpapiergeschäft.

Mitgliederplus und neue Vorteile überzeugen

Die genossenschaftliche Idee gewinnt weiter an Attraktivität: Mehr als 81.000 Mitglieder zählt die Volksbank aktuell. Rund 3.700 neue Mitglieder entschieden sich im Laufe des vergangenen Jahres für eine Beteiligung an ihrer Volksbank Sauerland. Damit festigt die Volksbank ihre Position als mitgliederstärkste Genossenschaft im Sauerland.

„Dieses Wachstum ist ein starkes Vertrauenssignal“, betont Vorstandsmitglied Bernd Griese. „Unsere Mitglieder wollen nicht nur Kunde sein, sondern Mitgestalter ihrer Bank. Die erweiterten Möglichkeiten zur Zeichnung von Geschäftsguthaben wurden hervorragend angenommen und zeigen, wie lebendig das genossenschaftliche Prinzip ist.“

Zusätzlichen Rückenwind brachten neue Mehrwerte für Mitglieder: Über das Vorteilsprogramm MeinPlus profitieren sie inzwischen bei zahlreichen lokalen Partnern aus Handel und Gastronomie von attraktiven Vergünstigungen. „Wir verbinden Banking mit echtem Nutzen im Alltag – regional, digital und ganz konkret vor Ort“, so Griese.

Kreditwachstum von 7,1 Prozent – Investitionen in Zukunftsthemen

Das Kreditvolumen erreichte in 2025 3.786 Mio. Euro und legte damit um 7,1 Prozent zu. Besonders dynamisch entwickelten sich Finanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien sowie im Baufinanzierungsgeschäft.

„Unternehmen, Kommunen und private Bauherren investieren in die Zukunft – in klimafreundliche Technologien, in Wohnraum und in regionale Infrastruktur. Als Volksbank Sauerland sind wir der verlässliche Partner, der diese Projekte möglich macht“, erklärt Firmenkundenvorstand Andreas Ermecke. „Gerade bei Energieprojekten sehen wir eine enorme Innovationskraft im Sauerland“, ergänzt Michael Reitz.

Auch die Kundeneinlagen wuchsen um 2,9 Prozent auf 3.500 Mio. Euro. Hervorzuheben ist das sehr erfolgreiche Wertpapiergeschäft: Immer mehr Kundinnen und Kunden setzen auf langfristige Fondsanlagen zur Vermögensbildung und Altersvorsorge. „Das Vertrauen in nachhaltige und breit gestreute Kapitalanlagen nimmt spürbar zu. Unsere Beratung begleitet diesen Trend verantwortungsvoll“, heißt es aus dem Vorstand.

Ein wesentlicher Treiber der positiven Entwicklung war erneut das Wertpapier- und Anlagegeschäft. Unsere Kundinnen und Kunden investierten insgesamt 370 Millionen Euro in Wertpapiere. Durch Zinsen, Dividenden und die erfreuliche Kursentwicklung an den Börsen konnte der Bestand um rund 68 Millionen Euro gesteigert werden. Sowohl die Anzahl der Depots als auch die monatlichen Sparpläne verzeichneten einen deutlichen Zuwachs, während sich die Nachfrage nach Goldanlagen sogar verdoppelte.

„Insbesondere in unsicheren Zeiten wird deutlich, wie wichtig eine klare Struktur, Geduld und eine fundierte Beratung sind“, betont Michael Reitz. „Auch heute haben Normalverdiener die Möglichkeit, durch regelmäßiges Sparen ein Vermögen aufzubauen – vor allem, wenn sie frühzeitig damit beginnen.“

541.000 Euro für Vereine – Crowdfunding über 2 Millionen Euro

Ihre regionale Verantwortung unterstrich die Volksbank Sauerland erneut mit einem Spendenvolumen von rund 541.000 Euro für Vereine, soziale Einrichtungen und kulturelle Initiativen. Ein besonderer Meilenstein wurde beim Crowdfunding erreicht: Über die Plattform „Viele schaffen mehr“ wurde 2025 die 2-Millionen-Euro-Marke an insgesamt mobilisierten Mitteln überschritten.

„Diese Zahlen stehen für gelebte Solidarität“, betont Michael Griese. „Ohne Ehrenamt wäre das Sauerland nicht das, was es ist. Wir verstehen uns als Möglichmacher für Ideen, die Gemeinschaft stiften.“

Historischer Meilenstein beim Kundengesamtvolumen

Erstmals in der Geschichte der Bank überschritt das betreute Kundengesamtvolumen die Marke von 10 Milliarden Euro. Die Volksbank Sauerland gehört zu den wirtschaftlich stärksten Genossenschaftsbanken in Nordrhein-Westfalen.

„Wachstum ist für uns kein Selbstzweck“, unterstreicht Dr. Florian Müller. „Entscheidend ist, dass wir Menschen, Unternehmen und Vereine in unserer Heimat verlässlich begleiten. Wirtschaftliche Stärke und regionale Verantwortung gehören untrennbar zusammen.“

Steigende Kosten als Herausforderung

Der Vorstand sieht in den Kostensteigerungen durch die Inflation und die hohen Tarifabschlüsse eine zentrale Herausforderung. „Auch wenn wir mit dem Jahresergebnis zufrieden sind, bleibt der um 2,9% auf 74,4 Mio. Euro gestiegene Verwaltungsaufwand eine Herausforderung“, so Dr. Müller.

Neben den gestiegenen Tarifabschlüssen trugen auch umfangreiche Investitionen in die Digitalisierung und die Modernisierung des Filialnetzes zu den höheren Betriebskosten bei. Für das Jahr 2026 rechnet die Volksbank Sauerland mit einem ähnlich hohen Anstieg der Kosten.

„Diese Ausgaben sind jedoch essenziell, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Sie ermöglichen es uns, digital leistungsstark zu bleiben und gleichzeitig die persönliche Nähe vor Ort zu gewährleisten“, betont Michael Griese.

Ausblick 2026

Für das laufende Jahr setzt die Volksbank Sauerland auf eine weiterhin enge Begleitung ihrer Mitglieder und Kunden: Sparen, Geld anlegen, Finanzieren, Vermögen aufbauen und Vermögen professionell managen. Mitglieder und Kunden sollen in allen Finanzfragen verlässlich, individuell und langfristig begleitet werden – von der ersten Geldanlage über die private Vorsorge bis hin zu komplexen Finanzierungen oder Vermögensstrategien. Attraktive Mehrwerte für Mitglieder und die enge Verbundenheit mit der Region bilden dabei das Fundament allen Handelns. „Unsere Richtung ist klar: persönlich nah, digital stark und fest im Sauerland verwurzelt“, so Michael Griese abschließend.

(Stand: 31.12.2025)