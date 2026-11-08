Volksbank Sauerland und VR Factoring spenden 3.500 Euro für soziale Arbeit in der Region

Kinderschutzbund Schmallenberg und Frauenberatung Meschede erhalten jeweils 1.750 Euro

Mit Factoring lassen sich somit unternehmerische Spielräume schaffen – und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Volksbank Sauerland und VR Factoring bewirkt darüber hinaus Gutes in der Region: VR Factoring stellte der Volksbank Sauerland 3.500 Euro für einen gemeinnützigen Zweck zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmenkundenbank entschieden sich gemeinsam dafür, den Betrag an zwei Einrichtungen weiterzugeben, die mit ihrer täglichen Arbeit Menschen im Sauerland unterstützen.



Bei der Spendenübergabe im KundenForum Schmallenberg erhielten der Kinderschutzbund Schmallenberg e. V. sowie der Verein zur Förderung des Frauenzentrum Frauenzimmer e. V. in Meschede jeweils 1.750 Euro.

Die Spende ist Ausdruck der langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Volksbank Sauerland und VR Factoring. Gemeinsam möchten beide Partner Verantwortung in der Region übernehmen und Einrichtungen stärken, die mit ihrem Einsatz für Menschen im Sauerland da sind.



Die Frauenberatung Meschede begleitet Frauen in vielfältigen und häufig belastenden Lebenssituationen. Das Spektrum reicht von Trennung, Scheidung und Trauerfällen über Präventionsarbeit an Schulen bis zur Beratung bei Gewalt gegen Frauen. Rund 300 Klientinnen nehmen das kostenfreie Angebot jährlich in Anspruch; daraus entstehen etwa 1.500 Gespräche. Fünf Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Ratsuchenden. Weil die Nachfrage groß ist, liegen die Wartezeiten teilweise zwischen sechs und zwölf Wochen. Der Verein finanziert seine Arbeit überwiegend über Spenden und kann die Unterstützung daher gut gebrauchen.



Auch der Kinderschutzbund Schmallenberg leistet wertvolle Arbeit für Kinder und Familien. Gegründet wurde er zur Zeit der Gastarbeiterfamilien in Schmallenberg mit Blick auf deren Kinder. Heute betreut das Team in der Kinderburg im Schnitt 20 Kinder aus allen sozialen Schichten der ersten bis vierten Klassen, wobei sich die Gruppe täglich anders zusammensetzt. Nach der Schule Essen die Kinder gemeinsam, machen ihre Hausaufgaben und spielen anschließenden im offenen Treff der Kinderburg, der ab 14.30 Uhr für alle Kinder aus dem Stadtgebiet geöffnet ist. Das Angebot wird sehr gut angenommen – derzeit stehen rund 50 weitere Kinder auf der Warteliste.



„Die beiden Vereine leisten wertvolle Arbeit für Menschen in unserer Heimat“, sagte Hans-Georg Bette, Bereichsleiter Firmenkunden der Volksbank Sauerland, bei der Übergabe. „Die gute Zusammenarbeit mit VR Factoring gibt uns die Möglichkeit, diese wichtigen Angebote gemeinsam zu unterstützen. Gerade dort, wo Menschen in schwierigen Situationen Orientierung, Hilfe und Verlässlichkeit brauchen, kommt die Spende direkt an.“