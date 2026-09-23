Volksbank Sauerland und Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützen Mescheder Gutscheinkarte

Nachhaltiges System mit erweiterten Funktionen

Die Mescheder Gutscheinkarte ist in diesem Jahr auf ein neues Gutscheinsystem umgestellt worden. Die Volksbank Sauerland und die Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützen das lokale Angebot, indem sie die Produktion und den Druck der Karten fördern. Beide Institute sind zudem Ausgabestellen der Mescheder Gutscheinkarte.

Neues System für die Mescheder Gutscheinkarte

Mit der Umstellung in diesem Jahr wurde das System hinter der Mescheder Gutscheinkarte neu aufgestellt. Das Grundprinzip bleibt dabei bestehen: Mit der Gutscheinkarte können Bürgerinnen und Bürger die Vielfalt Meschedes verschenken und zugleich die heimische Wirtschaft unterstützen. Der Geschenkgutschein ist bei zahlreichen teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in und um Meschede einlösbar. Die Karte kann mit individuellen Beträgen aufgeladen werden. Das Guthaben lässt sich flexibel und auch in Teilbeträgen bei verschiedenen Akzeptanzstellen einsetzen.

Banken unterstützen die Mescheder Gutscheinkarte

Die Volksbank Sauerland und die Sparkasse Mitten im Sauerland übernehmen als Sponsoren die Kosten für Produktion und Druck der Karten. Die Mescheder Gutscheinkarte ist bei beiden Instituten erhältlich. Damit stehen Bürgerinnen und Bürgern auch nach dem Systemwechsel verlässliche Anlaufstellen für den Erwerb und die Nutzung der Gutscheinkarte zur Verfügung. Alle Verkaufsstellen sind unter www.gutscheinkarte-meschede.de zu finden.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Volksbank Sauerland und der Sparkasse Mitten im Sauerland für die Mescheder Gutscheinkarte. Dieses Engagement ist ein wichtiges Signal für den lokalen Handel und unsere Innenstadt. Mit beiden Instituten stehen den Bürgerinnen und Bürgern verlässliche Ausgabestellen zur Verfügung. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich“, sagt Peter Hobein, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Meschede.

Gutscheinkarte auch als steuerfreier Sachbezug

Neben dem klassischen Einsatz als Geschenk bietet die Mescheder Gutscheinkarte auch lokalen Arbeitgebern eine weitere Nutzungsmöglichkeit. Sie kann im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs eingesetzt werden. Arbeitgeber können ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei monatlich bis zu 50 Euro steuerfrei auf die Gutscheinkarte laden lassen. Die Aufladung erfolgt automatisch. Das Guthaben können die Beschäftigten anschließend bei den teilnehmenden Akzeptanzstellen einsetzen. Auf diese Weise verbindet das System einen zusätzlichen Benefit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Stärkung der lokalen Wirtschaft: Das bereitgestellte Guthaben wird bei teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in und um Meschede eingesetzt.

Eine Übersicht der teilnehmenden Ausgabe- und Akzeptanzstellen sowie alle weiteren Informationen zur Mescheder Gutscheinkarte gibt es unter www.gutscheinkarte-meschede.de.