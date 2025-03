Volksbank Sauerland stärkt Marktposition

Dr. Florian Müller, Michael Griese, Andreas Ermecke, Bernd Griese und Michael Reitz präsentieren Zahlen und Entwicklungen eines erfolgreichen Geschäftsjahres 2024.

Vorstände blicken trotz wirtschaftlichem Gegenwind auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück / Kundengesamtvolumen wächst auf rund 10 Mrd. Euro / Zuwächse bei Einlagen und Krediten / Ungebrochene Nachfrage nach Immobilien / Nachhaltige Förderung der Region: 664.092 Euro für Vereine und Institutionen

Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Die Volksbank Sauerland setzt auch im anspruchsvollen Umfeld des Jahres 2024 ihren Wachstumskurs fort und trotzt dem wirtschaftlichen Gegenwind. Mit einem deutlichen Zuwachs bei den Einlagen, im Kreditgeschäft, im Bereich des wichtigen Eigenkapitals für Banken, bei der Bilanzsumme und dem betreuten Kundenvermögen bekräftigt die Bank ihre führende Position im Markt.

Trotz der Herausforderungen durch konjunkturelle und strukturelle Krisen, Inflation, weltweite Unsicherheiten und steigende regulatorische Anforderungen konnte die Volksbank Sauerland ihre Marktposition stärken und in wichtigen Bereichen weiter ausbauen. „Gerade in einer Zeit, geprägt von sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen sowie unvorhersehbaren weltpolitischen Entwicklungen verstehen wir es als unsere Verantwortung, unseren Mitgliedern und Kunden, verlässlich und partnerschaftlich zur Seite zu stehen, um Sie in den verschiedenen Lebensphasen zu begleiten“, sagt Vorstand Dr. Florian Müller und meint damit rund 80.000 Mitglieder und Teilhaber sowie über 130.000 Kunden.

„Als die mitgliederstärkste Genossenschaft im Sauerland freuen wir uns darüber, dass die Vereinten Nationen bereits zum zweiten Mal nach 2012 das Jahr 2025 erneut zum Internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt haben“, erläutert Vorstand Michael Griese. In Deutschland sind 7.000 von weltweit drei Millionen genossenschaftlichen Unternehmen eine treibende Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft. Die 672 Genossenschaftsbanken, darunter die Volksbank Sauerland, stehen für Vertrauen, Kundennähe und regionale Verantwortung. Michael Griese betont: „Die Werte des Genossenschaftswesens wie Demokratie, Gemeinschaft, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit prägen auch die Finanzdienstleistungen für Privat- und mittelständische Firmenkunden in der Region.“

Kreditgeschäft und Immobilien

Zu den Zahlen für 2024: Das Kreditvolumen für Privat- und Firmenkunden stieg um 111 Mio. Euro (plus 3,2 Prozent) auf über 3,5 Mrd. Euro. Wachstumstreiber sind hier Finanzierungen von Projekten im Bereich Erneuerbare Energie. „Wir setzen Maßstäbe in der nachhaltigen Finanzierung und sind hierbei Vorreiter im Sauerland“, betont Vorstand Michael Reitz. Herausfordernd sei dagegen das Kreditgeschäft im Firmenkundenbereich. „Hier stehen wir vor anspruchsvollen Zeiten, da die konjunkturellen Rahmenbedingungen alles andere als stabil sind. Die Unternehmen sind von großer Unsicherheit geprägt, was sich auch in unseren Beratungsgesprächen widerspiegelt“, erläutert Vorstand Andreas Ermecke. Dies spiegelte sich auch in der Investitionsbereitschaft wider: Während die Kreditnachfrage im ersten Halbjahr 2024 eher verhalten war, verzeichnete die Bank in der zweiten Jahreshälfte eine steigende Nachfrage – insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien und Baufinanzierung.

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen ist, konnte die Volksbank Sauerland Immobilien GmbH ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnen. Mit 162 Immobilienverkäufen (im Vergleich zu 152 im Vorjahr) und 90 Vermietungsvermittlungen (im Vergleich zu 30 im Vorjahr) hat das Team der Immobilienexperten ihren Service deutlich erweitert. 36 Spezialisten bieten eine umfassende Betreuung, um Kunden ganzheitlich in allen Belangen rund um das Thema Bauen, Wohnen und Leben zu unterstützen. Bernd Griese unterstreicht: „Von der Finanzierung und der professionellen Immobilienvermittlung über die fachgerechte Bewertung von Immobilien bis hin zur Hausverwaltung stehen wir unseren Kunden kompetent zur Seite. Diese Erfolge spiegeln unser Engagement und unsere Expertise wider, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und sie bei allen Immobilienangelegenheiten bestmöglich zu unterstützen.“

Einlagen und Bilanz

Die Kundeneinlagen wuchsen um 126 Millionen Euro auf 3,4 Mrd. Euro (plus 3,8 Prozent). Besonders gut schnitt das Wertpapiergeschäft ab: Die Anlagen der Kunden in klassischen Wertpapieren, wie Aktien und Anleihen, sowie in Investmentfonds, sind anstiegen. „Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Sauerländer stärker auf Wertpapieranlagen setzen, um attraktive Renditen zu erzielen und frühzeitig für ihre Altersvorsorge vorzusorgen“, so der Vorstand.

Die Bilanzsumme der Genossenschaft stieg auf 4,989 Mrd. Euro an, ein beeindruckendes Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch noch wichtiger als die Bilanzsumme ist das Kundengesamtvolumen, das um 474 Mio. Euro (plus 4,8 Prozent) auf 9,842 Milliarden Euro anwuchs. Die Eigenkapitalausstattung der Bank liegt mit 467 Mio. Euro deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und unterstreicht die Stabilität und Stärke der Volksbank Sauerland mit einem Plus von 6,5% gegenüber dem Vorjahr!

Die Mitglieder, als Teilhaber der Volksbank, sollen in Zukunft noch stärker von Vorteilen profitieren. Aktuell werden neue Mehrwertleistungen entwickelt und bald zur Verfügung stehen. „Wir sehen ein enormes Potenzial im Bereich der Pflegeberatung. Spezialisten arbeiten mit großem Engagement daran, unseren Mitgliedern in naher Zukunft exklusive Beratungsleistungen anzubieten“, berichtet Bernd Griese.

Arbeitgeberattraktivität und Ausbildungsoffensive

Die Vorstände verzeichnen ein Mitarbeiterplus von 5,5 Prozent auf mittlerweile 633 Mitarbeiter. Dies unterstreicht die steigende Arbeitgeberattraktivität der Bank. Michael Reitz, Personalvorstand, freut sich über den Erfolg: „Wir konnten qualifizierte Spezialisten sowie Quereinsteiger für unsere Genossenschaft gewinnen.“ Besonders beachtlich ist auch die Ausbildungsoffensive der Bank: Mit einer Steigerung von 24,1 Prozent werden aktuell 36 Auszubildende in den Berufsbildern Bankkaufmann/frau, Immobilienkaufmann/frau und Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement erfolgreich ausgebildet. Diese Investition in die Ausbildung junger Talente unterstreicht das langfristige Engagement in die Förderung des Nachwuchses und die Sicherung qualifizierten Fachpersonals für die Zukunft.

Spenden und Crowdfunding

Die Volksbank Sauerland bleibt auch im Jahr 2024 ein verlässlicher Partner in der Region und setzt sich weiterhin aktiv für soziale Projekte ein. Der Bereich Spenden sei im vergangenen Jahr gewachsen, berichtet Michael Griese. Im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise 664.092 Euro für gemeinnützige Einrichtungen „ausgeschüttet“, 32 Prozent mehr als im Jahr 2023, „was unser starkes soziales Engagement und unsere tiefe Verbundenheit mit der Region unterstreicht.“ Auch beim Crowdfunding hat sich einiges getan. Über 20 Vereinsprojekte wurden über die Plattform viele-schaffen-mehr.de finanziert. Im Internationalen Jahr der Genossenschaften stellt die Volksbank ihre regionale Verantwortung erneut unter Beweis: der Spendenanteil der Bank beim Crowdfunding wird auf 80 TEUR angehoben.

(Stand: 31.12.2024)