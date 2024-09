Volksbank Sauerland spendet 136.000 Euro an lokale Vereine

Andreas Ermecke (Mitte) gratuliert den Heimathelden aus den Regionen Schmallenberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg

Meschede / Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Am Mittwoch, den 04. September 2024, fand in der Abtei Königsmünster in Meschede die diesjährige Spendengala #Heimathelden statt – ein Abend voller Begeisterung, Wertschätzung und Zusammenhalt. Unter dem Motto „Warum schlägt mein Herz für diesen Verein?“ hatte die Volksbank ihre 539 Mitgliedervertreter aufgefordert, sich für deren Vereine bei der Aktion #Heimathelden zu bewerben. Die Resonanz war überwältigend: 164 Mitgliedervertreterinnen und -vertreter folgten dem Aufruf und zeigten in kreativen Beiträgen, warum ihr Herz für genau diesen Verein schlägt. „Wir setzen uns für die Gesellschaft ein und nicht für den Verein selbst, das ist es, was den Verein für mich so wertvoll und einzigartig macht!“, so lautete es in einer Bewerbung eines Vereins.

Quelle: Volksbank Sauerland Dr. Florian Müller (Mitte) gratuliert den Heimathelden aus den Regionen Meschede, Bestwig und Olsberg.

„Ehrenamt ist für Sauerländer (im doppelten Wortsinn) anscheinend Ehrensache. Ein Verein ist auch immer ein wenig wie eine zweite Familie“, betonte Dr. Florian Müller, Vorstand der Volksbank Sauerland, in seiner Eröffnungsrede. Und genau diese familiäre Atmosphäre prägte die Gala, bei der Vereine aus dem Kreis Olpe und dem Hochsauerlandkreis geehrt und mit insgesamt 136.000 Euro unterstützt wurden.

Herzblut für das Sauerland

Die Vielfalt des Ehrenamts war an diesem Abend greifbar: Von Jugendkompanieführern über Trainer bis hin zu Rettungskräften – die Teilnehmer repräsentierten ein breites Spektrum des gesellschaftlichen Engagements. Dr. Müller unterstrich in seiner Ansprache: „Unsere Vertreterinnen und Vertreter sind heimatverbunden und engagieren sich mit Herzblut dafür, das Sauerland zu einem besseren Ort zu machen.“

Quelle: Volksbank Sauerland Eine Feier des Ehrenamts und der Gemeinschaft. 136.000 Spenden für die Heimathelden vergaben die Vorstände Andreas Ermecke, Michael Griese (links) und Michael Reitz und Dr. Florian Müller (rechts) an 164 Vereine aus dem Sauerland. Im Bild zu sehen sind die Vereinsvertreter aus Lennestadt und Kirchhundem.

Die Vereine aus Attendorn bis Arnsberg, von Hallenberg bis Schmallenberg, von Sundern bis Winterberg und von Finnentrop bis Kirchhundem wurden für ihren Einsatz belohnt: Insgesamt 136.000 Euro wurden in Form von Schecks zwischen 500 und 1.500 Euro überreicht, angepasst an die jeweilige Mitgliederzahl des Vereins. Einen besonderen Bonus in Höhe von 250 Euro erhielten gleich 61 Vereine, die bereits Mitglied der Volksbank Sauerland sind und somit zusätzlich von der jährlichen Dividende profitieren.

„Die Spendengelder stammen aus den Mitteln des Gewinnsparens, einer Lotterie, die es unseren Kunden ermöglicht, gleichzeitig zu sparen, zu gewinnen und zu helfen“, erklärte Dr. Florian Müller die finanzielle Grundlage der Aktion. Allein im vergangenen Jahr wurden durch das Gewinnsparen 580.000 Euro an Spenden im Sauerland verteilt.

Quelle: Volksbank Sauerland Michael Reitz (rechts) gratuliert den Heimathelden aus der Region Sundern.

Die Volksbank Sauerland freut sich darauf, auch im nächsten Jahr wieder die Heimathelden des Sauerlands zu feiern und das Ehrenamt weiter zu fördern. „Ein Verein ist eben doch mehr als nur eine Gruppe von Menschen – es ist eine Gemeinschaft, die zusammenhält“, resümierte ein Vereinsvorstand treffend.

Quelle: volk Bernd Griese (rechts) gratuliert den Heimathelden aus den Regionen Attendorn und Finnentrop.

Quelle: Volksbank Sauerland Michael Reitz (rechts) gratuliert den Heimathelden aus der Region Arnsberg.