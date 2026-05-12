Volksbank Sauerland setzt Zeichen für Artenvielfalt – Insektenhotels im Volksbank-Design

Engagiertes Projektteam bringt Nachhaltigkeit sichtbar in die Region – Umsetzung bis Ende 2026 geplant

Vom Schreibtisch auf die Kreissäge – ein Team packt an

Was als Idee begann, wurde schnell zur Bewegung. Meriem Aziar, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Volksbank Sauerland, wollte nach dem Engagement rund um heimische Bienen den nächsten Schritt gehen: Lebensraum schaffen – für Pillendreher, Giraffenhalskäfer und Flammenlibelle. Ihre Vision: ein Insektenhotel, das schon aus der Ferne zeigt, wer dahintersteht – als großes, stehendes „V“ im typischen Volksbank-Blau.

Die Idee zündete. Ein engagiertes Projektteam aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksbank Sauerland übernahm die Umsetzung – eigenverantwortlich, kreativ und mit vollem Einsatz. Allen voran Michael Kipke und Sandra Murray: Von der ersten Skizze bis zum letzten Pinselstrich haben sie das Projekt mit handwerklichem Geschick und echter Leidenschaft vorangetrieben. Nachhaltigkeit, die man anfassen kann.

„Ich bin stolz auf unser Team. Hier haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus eigenem Antrieb etwas geschaffen, das bleibt – für die Natur, für die Region und für uns als Bank. Das ist genossenschaftliche-DNA pur.“ – Dr. Florian Müller, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland eG

28. April 2026: Premiere im Waldklassenzimmer

Der erste Standort: das Waldklassenzimmer der Grundschule Kirchhundem. Am 28. April 2026 wurde das Insektenhotel feierlich aufgestellt – und direkt mit Leben gefüllt. Von den ersten Planungen und Entwürfen bis zum Schnitt auf der Kreissäge verging nur wenig Zeit: Das Grundgerüst stand schnell, erhielt einen Anstrich im vertrauten „Volksbank-Blau“ und fand seinen Platz im Grünen. Gebietsrepräsentantin Silke Schulte war vor Ort dabei und packte tatkräftig mit an.

Die Schülerinnen und Schüler übernahmen das Bestücken der Unterkünfte mit geeigneten Materialien – mit Begeisterung, Neugier und ganz nebenbei wertvollen Lerneffekten rund um Artenvielfalt und Naturschutz. Ein Hingucker ist das Hotel allemal: im markanten Volksbank-Blau, in V-Form, mitten im Grünen – und schon jetzt ein echter Gesprächsstarter.

Quelle: Volksbank Sauerland eG Foto: Staunen im Waldklassenzimmer: Das Insektenhotel der Volksbank Sauerland ist der neue Lieblingsort an der Grundschule Kirchhundem.

Regional verwurzelt, ökologisch gedacht

Das Projekt überzeugt auf ganzer Linie: einmalige Maßnahme, keine laufenden Folgekosten, starke Wirkung. Es stärkt den Teamgeist, bindet lokale Partner ein und macht die Haltung der Volksbank greifbar. Im nächsten Schritt werden die Flächen rund um die Hotels mit insektenfreundlichen Pflanzen gestaltet – gemeinsam mit lokalen Gärtnern, die selbst Mitglieder der Volksbank Sauerland sind. Die vollständige Umsetzung des Projekts ist bis Ende 2026 geplant.

„Nachhaltigkeit ist für uns keine Pflichtübung, sondern Haltung. Wir sind Teil dieser Region – und wir wollen, dass es ihr gut geht. Den Insekten, den Menschen, den Gemeinschaften. Deshalb investieren wir ganz gezielt auch in regionale Lebensräume.“ – Michael Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland eG

Und ein Geheimnis darf schon verraten werden: Mindestens ein weiteres Insektenhotel steckt bereits in den Startlöchern.

Foto 1: Das neue Insektenhotel wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Kirchhundem befüllt: (v.l.) Michael Kipke, Elena Teipel, Silke Schulte und Sandra Murray von der Volksbank Sauerland.