Volksbank Sauerland setzt Wachstumskurs fort

Auf ihrer Vertreterversammlung am 23. Juni 2026 in Hüsten präsentierte der Vorstand ein gutes Geschäftsjahr – mit einem Bilanzsummenwachstum von 7,6 Prozent, einem Eigenkapital von rund 500 Mio. Euro und einer Mitgliederzahl auf historischem Höchststand. Die Botschaft war klar: Die eigenkapitalstärkste Bank Südwestfalens bleibt auf Kurs.

Wachstum, das man sieht und spürt

Das Wachstum der Bilanzsumme um 380 Mio. Euro resultierte vor allem aus einem starken Kreditgeschäft. Das bilanzielle Kreditvolumen stieg um 252 Mio. Euro auf 3,79 Mrd. Euro – Haupttreiber waren Finanzierungen für Erneuerbare Energien, aber auch die anhaltend hohe Nachfrage nach privaten Baufinanzierungen. Die bilanziellen Einlagen legten um 2,9 Prozent auf rund 3,5 Mrd. Euro zu. Das Kundengesamtvolumen – also der gesamte Umfang aller Geschäfte mit Mitgliedern und Kunden – stieg um 5,2 Prozent auf 10,66 Mrd. Euro und überschritt damit erstmals die 10-Milliarden-Marke.

Vorstand Michael Reitz betonte: „Unser Wachstum entsteht dort, wo man es sieht und spürt – hier in der Region, bei unseren heimischen Unternehmen und bei Familien, die im Sauerland ihr Zuhause und ihre Zukunft aufbauen. Mit diesem Wachstum fühlen wir uns wohl, weil es aus unserem klassischen Bankgeschäft kommt und wir damit ganz konsequent unserer genossenschaftlichen Förderauftrag umsetzen.“

Privatkundengeschäft: Beratung, die den Unterschied macht

Im Privatkundengeschäft setzte die Volksbank Sauerland auf Tiefe statt Breite: ganzheitliche Beratung statt Einzelprodukte, langfristige Orientierung statt kurzfristiger Renditeversprechen. Das lebhafte Wertpapiergeschäft – getragen von einem starken Aktienjahr und wachsender Nachfrage nach kapitalmarktorientierten Anlageprodukten – beflügelte das Passivkundenvolumen auf 5,9 Mrd. Euro. Vorstand Michael Reitz machte den Anspruch der Volksbank deutlich: „Unser Anspruch ist ganzheitliche Geldanlage statt Einzelprodukte: klare Ziele und Laufzeiten, eine Liquiditätsreserve, ein passendes Risikoprofil und breite Streuung. Wer Sicherheit und langfristigen Erfolg sucht, ist bei uns richtig.“

Das Firmenkundengeschäft zeigte sich auch 2025 robust. Trotz verhaltener Investitionsbereitschaft und einer Wirtschaft im dritten Rezessionsjahr in Folge blieb die Volksbank Sauerland ein stabiler Finanzierungspartner für die Unternehmen der Region. Das Kredit-Gesamtkundenvolumen lag Ende 2025 bei 4,762 Mrd. Euro – ein Plus von 325 Mio. Euro bzw. 7,3 Prozent.

Ertragslage: Stabil, solide, zukunftsfest

Der Jahresüberschuss betrug 9,2 Mio. Euro. Auch die knapp 82.000 Mitglieder profitieren direkt: Die Vertreterversammlung stimmte einstimmig einer Dividende von 4 Prozent zu – 1,63 Mio. Euro, die als sichtbares Zeichen genossenschaftlicher Stärke ausgeschüttet werden. Gleichzeitig stärkt die Volksbank ihre Kapitalbasis: Insgesamt fließen aus dem Jahresergebnis rund 18 Mio. Euro in Eigenkapital und Rücklagen.

Quelle: Volksbank Sauerland eG Klares Signal der Vertreterversammlung: Einstimmiges Ja zur Dividende von 4 Prozent – 1,63 Mio. Euro für die knapp 82.000 Mitglieder der Volksbank Sauerland.

Ein besonderer Meilenstein: Das bilanzielle Eigenkapital wuchs um rund 27 Mio. Euro auf gut 500 Mio. Euro – gestärkt aus dem Jahresergebnis und durch rund 9 Mio. Euro neue Geschäftsguthaben der Mitglieder. Reitz: „Das ist eine gute Entwicklung, über die wir uns sehr freuen – die wir aber auch brauchen, um unser starkes Wachstum zu finanzieren und die weiter steigenden aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen sicher zu erfüllen.“

Mitglieder: Rekordhoch und echte Trendwende

81.357 Mitglieder zählt die Volksbank Sauerland zum Jahresende 2025 – ein Anstieg um fast 2.000 gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchststand. Besonders bemerkenswert: 841 der neuen Mitglieder sind unter 25 Jahre alt. Damit geht die Bank klar gegen den bundesweiten Trend. Reitz: „Das ist eine echte Trendwende. Wir wachsen – gegen den Trend und trotz der demografischen Entwicklung in unserer Region. Warum? Weil die Mitgliedschaft bei uns neue spürbare Mehrwerte hat: Treuestaffel, Konditionsvorteile, unser neues Mitgliedermagazin – und Cashback über MeinPlus.“ Das Vorteilsprogramm VR-MeinPlus wächst stetig: Aktuell sind es 98 Regio-Partner mit 115 Filialen und 2.208 registrierte Nutzer profitieren bereits vom regionalen Cashback-System, das direkt in der Banking-App sichtbar ist.

Verantwortung für die Region – in Zahlen

Die gesellschaftliche Verantwortung der Volksbank Sauerland zeigt sich nicht nur in Worten, sondern in konkreten Zahlen: 541.000 Euro wurden 2025 in 573 Einzelspenden für soziale Projekte und gesellschaftliches Engagement ausgeschüttet. 24,6 Mio. Euro an Nettolöhnen flossen an über 650 Mitarbeitende, die in der Region leben und ihr Geld auch dort ausgeben. 19,5 Mio. Euro Steuern zahlte die Bank im Jahr 2025. Dazu kommen die Förderaktionen „Heimathelden“ – in diesem Jahr für Blaulichtorganisationen wie THW, Feuerwehr und DRK – sowie die „Zukunftsoffensive“ der Volksbank-Stiftung für energetische Vereinsprojekte. Reitz: „Uns kann es nur so gut gehen, wie es den Menschen und Unternehmen in unserer Region gut geht. Gemeinsam wollen wir für das Sauerland eine nachhaltige Zukunft gestalten, in der wirtschaftlicher Erfolg und genossenschaftliches Engagement Hand in Hand gehen.“

Auch als Arbeitgeber überzeugt die Volksbank Sauerland: Auf der Bewertungsplattform kununu erreicht die Bank 4,3 von 5 Punkten – deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die Weiterempfehlungsquote liegt bei 94 Prozent. Reitz: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus der Region. Sie leben hier, sind in ihren Orten bekannt – Gesichter, die man kennt. Sie geben unserer Bank ein Gesicht. Das ist kein Zufall – das ist unser Anspruch als Arbeitgeber.“ Gleichzeitig investiert die Bank gezielt in Zukunftskompetenzen: digitale Beratung, Prozessautomation und Künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt der Personalentwicklung, um noch mehr Zeit für die individuelle Kundenberatung zu bekommen.

Aufsichtsrat: Erfahrung und frische Impulse

Im Rahmen der Vertreterversammlung wurden turnusgemäß Wahlen zum Aufsichtsrat durchgeführt. Die Vertreterinnen und Vertreter wählten zwölf Mitglieder in das Kontrollgremium: Jürgen Bischopink (Finnentrop-Heggen), Jens Frommberger (Meschede-Berge), Holger Gierse (Bad Fredeburg), Andreas Güll (Arnsberg), Dr. Inga-Maria Haase (Lennestadt-Altenhundem), Timotheus Hofmeister (Lennestadt-Meggen), Kirsten Köhler (Arnsberg-Hüsten), Dieter Lütteken (Winterberg-Siedlinghausen), Gregor Nieswandt (Finnentrop-Heggen), Ingomar Schennen (Olsberg), Prof. Dr. Volker Verch (Arnsberg) und Dr. Barbara Vielhaber (Sundern-Stockum). Das Gremium vereint unternehmerische Praxis, fachliche Expertise und regionale Verwurzelung – eine starke Basis für die Begleitung und Kontrolle einer Bank von der Bedeutung der Volksbank Sauerland.

Quelle: Volksbank Sauerland eG Neu im Aufsichtsrat: Dr. Inga-Maria Haase (3. v.l.) und Ingomar Schennen (4. v.r.) mit dem Vorstand der Volksbank Sauerland (v.l. Michael und Bernd Griese, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Volker Verch, Michael Reitz, Andreas Ermecke und Dr. Florian Müller.

Ausblick 2026: Stark verwurzelt, klar aufgestellt

Die Volksbank Sauerland blickt zuversichtlich in die Zukunft. Als eigenkapitalstärkste Bank Südwestfalens verfügt sie über eine starke Basis, um ihre Mitglieder und Kunden auch in bewegten Zeiten zuverlässig zu begleiten – mit persönlicher Nähe, regionaler Verantwortung und dem klaren Anspruch, Finanzierungen und Beratung dort zu leisten, wo sie gebraucht werden: im Sauerland. Das Wachstum der vergangenen Jahre, die Rekordzahl an Mitgliedern und ein Eigenkapital von über 500 Mio. Euro sind dabei kein Selbstzweck – sondern Ausdruck des Vertrauens, das Mitglieder und Kunden in ihre Volksbank setzen. Reitz: „Wir sind gut aufgestellt – für alles, was kommt. Unsere Stärke kommt aus der Region, und unsere Verantwortung gilt der Region. Vorstand und Aufsichtsrat werden Ihre Volksbank Sauerland weiter mit Weitblick und Zuversicht entwickeln – für eine starke Volksbank und für ein gutes Sauerland.“