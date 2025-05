Volksbank Sauerland öffnet MitgliederAkademie erstmals auch für alle Kunden

Sommerliche Highlights laden zum Reinschnuppern ein

In diesem Jahr öffnet die Volksbank Sauerland ihre exklusive MitgliederAkademie erstmals auch für alle Kundinnen und Kunden, unabhängig von einer Mitgliedschaft. Unter dem Motto „Reinschnuppern in der MitgliederAkademie“ bietet die Volksbank vier besondere Veranstaltungen an, die einen Einblick in die erlebnisreiche Mitgliederwelt ermöglichen.

Zum Auftakt lädt die Sauerländer BBCrew am 15. Mai zum beliebten Grillseminar in Lennestadt-Grevenbrück – unter dem Motto „Entspannter Sommerabend mit Freunden“. Am 21. Mai folgt ein besonderes Kino-Event im JAC Kino Attendorn mit der exklusiven Vorführung der Fußball-Dokumentation „Union – Die besten aller Tage“, inklusive Gespräch mit Regisseur Roman Schauerte. Sportlich wird es bei den Golf-Schnupperkursen am 23. Juni und 1. September in Sundern-Amecke – ein Angebot für Einsteiger, begleitet von einem kleinen Turnier und Sundowner.

Anmeldungen für diese drei Events sind ab sofort möglich unter: www.vb-sauerland.de/mitgliederakademie.