Volksbank Sauerland mit Umsetzung der Technischen Fusion zufrieden

Der aktuelle Bildschirmschoner der Mitarbeiter PC`s direkt nach der technischen Fusion steht symbolisch für das Zusammenwachsen zur neuen Volksbank Sauerland.

Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Die Volksbank Sauerland und die Volksbank Bigge-Lenne sind seit Samstag, 17. September 2022, technisch fusioniert. Somit steht allen Mitgliedern und Kunden der gewohnt vollumfängliche Service wieder zur Verfügung. Der Vorstand der Volksbank Sauerland dankt allen Mitgliedern und Kunden für das aufgebrachte Verständnis zu Einschränkungen bei den Service- und Dienstleistungsangeboten und dem mit der Kontoumstellung verbundenen Aufwand.

Die Zusammenführung beider Banken war eine große technische und organisatorische Herausforderung. Vorstand und Mitarbeitende der Volksbank Sauerland freuen sich, dass alles gut funktioniert hat. Mit einem zusätzlichen Hinweis: „Selbst wenn derzeit noch Zahlungen an die alte Bankverbindung der „alten“ Volksbank Sauerland getätigt werden, so werden die Zahlungen mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren auf dem richtigen neuen Bankkonto verbucht. Das können wir unseren über 135.000 Kunden zusichern“, so die Vorstandsmitglieder Michael Griese und Dr. Florian Müller.

Quelle: Volksbank Sauerland Die Volksbank Sauerland ist mit einer Bilanzsumme von rund 4,4 Mrd. Euro, 136.000 Kunden, 81.000 Mitgliedern, 22 Beratungszentren und Filialen sowie 42 SB-Standorten eine der eigenkapitalstärksten Banken in Südwestfalen.

Auszuschließen sei nicht, dass in Einzelfällen noch der Bankname Volksbank Bigge-Lenne bei einigen Zahlungen auftauchen kann. „Das liegt daran, dass Bankleitzahl und BIC noch nicht in allen Zahlungssystemen mit dem neuen Namen Volksbank Sauerland verknüpft sind. Hierauf haben wir leider keinen Einfluss und es wird noch eine Zeit dauern, bis dies in allen externen Systemen vollzogen ist“, erläutert Pressesprecher Frank Segref. Zudem weist die Bank darauf hin, dass auf der eingerichteten Internetseite vb-sauerland.de/technische-fusion für die Kunden eine Briefvorlage zur Änderung der Bankverbindung hinterlegt ist. „Falls Hilfestellung benötigt wird, die Volksbank Sauerland steht mit den bekannten Ansprechpartnern persönlich, telefonisch oder auch digital gerne zur Verfügung“, so der Vorstand abschließend.