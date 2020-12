Der Eichholz-Cup war im März die erste von elf Veranstaltungen dieses Jahres. Dass es auch die einzige wurde, war damals nicht zu befürchten. „Es herrschte Hochstimmung in Arnsberg, denn im Eichholz entbrannte mit dem ersten Startschuss zum Hauptlauf über 9,2 Kilometer auch gleichzeitig der Kampf um den Sieg beim Volksbank Sauerland Lauf Cup 2020. Mehr Läuferinnen und Läufern als je zuvor nahmen die Rundstrecke an diesem Tag unter die matschigen Laufsohlen“, so lautete der Origianl-Ton im Ergebnis berichtet von André Kraus vom TuS Oeventrop.

Der LAC Veltins Hochsauerland als Veranstalter und die anderen Vereine mussten danach mit Ihren Läufen Corona Tribut zollen: von Herdringen bis Fleckenberg, vom Citylauf über Cross- und Geländelauf. Lange Gesichter und traurige Gedanken überall. Was jetzt bleibt ist die Erinnerung an die jeweils festlichen Siegerehrungen, traditionell am dritten Samstag im Dezember in der Kulturschmiede in Arnsberg.

Dort gab es, untermalt von einem spektakulären Kunstact und fetziger Musik, Applaus, Urkunden, lachende Gesichter und stolze Sportlerinnen und Sportler. Der gesamte Vorstand war dort angetreten um die Veranstaltung für alle würdig und feierlich zu gestalten. In diesem Jahr wird das leider am traditionellen dritten Sonntag, am 12. Dezember, nicht stattfinden. Mit ein paar Fotos aus den vorangegangenen Jahren wird, in der Hoffnung daran erinnert, dass 2021 wieder eine Jahresabschlussfeier stattfinden wird.

Fotos: Wolfgang Detemple