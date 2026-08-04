Volksbank Sauerland gestaltet Beratungszentrum Winterberg neu

Umbau schafft moderne, mitgliederorientierte Beratungsatmosphäre – Fertigstellung zur Wintersaison 2026 geplant

Ziel ist eine einladende, zeitgemäße Beratungsatmosphäre, in der persönliche Nähe, guter Service und sichere Bankgeschäfte zusammenkommen. Die Fertigstellung ist zur Wintersaison 2026 vorgesehen. Die Arbeiten haben bereits Mitte Juli im Erdgeschoss begonnen, zunächst im Selbstbedienungsbereich. Filialservice und persönliche Beratung sind während der Bauphase weiterhin erreichbar – über den hinteren Eingang an der Nuhnestraße. Hinweisschilder vor Ort weisen den Weg.

Beratungszentrum bleibt am Mittwoch, den 19. August, geschlossen

Für die Umzugsarbeiten im Gebäude bleibt das Beratungszentrum am Mittwoch, 19. August 2026, geschlossen. Darüber hinaus stehen am Standort Winterberg bis voraussichtlich Anfang September keine Geldautomaten zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können in diesem Zeitraum die Geldautomaten der Sparkasse Winterberg nutzen und dort mit ihrer girocard kostenfrei Bargeld abheben. Für Ein- und Auszahlungen steht ebenfalls der Standort Siedlinghausen zur Verfügung. Zudem können viele Kundinnen und Kunden beim Einkauf in Lebensmittelmärkten kostenlos Bargeld abheben.

Winterberg als wichtiger Standort

„Mit der Neugestaltung unseres Beratungszentrums schaffen wir einen Ort, an dem sich unsere Mitglieder und Kunden gut aufgehoben fühlen und ihre Anliegen in einer modernen, persönlichen Atmosphäre besprechen können“, sagt Vorstand Andreas Ermecke. „Winterberg ist für uns ein wichtiger Standort. Deshalb investieren wir hier bewusst in eine Beratungswelt, die Nähe, Qualität und zeitgemäßen Service miteinander verbindet.“

Die Volksbank Sauerland bittet ihre Kundinnen und Kunden für die vorübergehenden Einschränkungen um Verständnis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungszentrums Winterberg stehen während der gewohnten Öffnungszeiten für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich ist das KundenDialogCenter montags bis donnerstags von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr unter 02972 9700-0 erreichbar. Die Volksbank Sauerland freut sich darauf, ihre Mitglieder und Kunden zur Wintersaison 2026 in den neu gestalteten Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen.