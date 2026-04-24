Volksbank Sauerland fördert Jugendsport: Hauptsponsor der Rondo Fußballschule

Engagement für den Nachwuchs / Volksbank Sauerland stärkt Sport und Gemeinschaft in der Region

Die Volksbank Sauerland eG übernimmt die Hauptsponsorenschaft der Rondo Fußballschule e.V. und setzt damit ein klares Zeichen für die Förderung des Jugendsports in der Region. Die Fußballschule, gegründet von Andreas Galwas, Enrico Ledda und Julian Schauerte, begeistert Kinder und Jugendliche im Sauerland seit Jahren für den Fußball – und vermittelt dabei Werte wie Teamgeist, Fairplay und Disziplin. Als Hauptsponsor bei sämtlichen Camps im Geschäftsgebiet der Volksbank trägt die Bank künftig dazu bei, dieses Angebot weiterzuentwickeln und noch mehr jungen Menschen zugänglich zu machen.

Die Rondo Fußballschule hat sich als feste Größe im Jugendfüßball der Region etabliert. In ihren Camps trainieren Kinder und Jugendliche unter professioneller Anleitung – mit viel Spaß, aber auch mit dem klaren Anspruch, sportlich zu wachsen und als Persönlichkeit zu reifen. „Uns geht es nicht nur um Tore – uns geht es um die Entwicklung der Kinder“, betonen die Gründer Andreas Galwas und Enrico Ledda. „Mit der Volksbank Sauerland haben wir einen Hauptsponsor gewonnen, der unsere Werte teilt und unsere Arbeit in der Region langfristig stärkt. Das ist ein echter Gewinn für den Jugendsport im Sauerland.“

„Für uns ist dieses Engagement weit mehr als klassisches Sponsoring“, sagt Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland. „Wir wollen nah bei den Menschen in unserer Region sein – und das bedeutet heute auch, dort präsent zu sein, wo junge Menschen ihre Zeit verbringen: auf dem Platz und in den sozialen Medien. Mit der Rondo Fußballschule haben wir einen Partner gefunden, der genau das verkörpert: Leidenschaft, Authentizität und echte regionale Verwurzelung.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Volksbank Sauerland bei allen Camps der Rondo Fußballschule im Geschäftsgebiet als Hauptsponsor präsent sein – sichtbar auf Trikots, Bannern und in der Öffentlichkeitsarbeit. Ergänzt wird das Engagement durch eine digitale Komponente: Gemeinsam mit der jungen Schmallenberger Fußballerin Zoe Wiese, die bereits mit sieben Jahren die Camps der Rondo Fußballschule besuchte und heute auf Instagram monatlich fast zwei Millionen Menschen erreicht und mit einer Engagement-Rate von 6,49 Prozent weit über dem Branchenschnitt liegt, wurde ein Film produziert. Dieser macht die Partnerschaft und die Arbeit der Rondo Fußballschule auf den Social-Media-Kanälen der Volksbank Sauerland für eine breite, junge Zielgruppe erlebbar.

„Sport verbindet – und eine starke Region braucht starke Gemeinschaft“, so Frank Segref abschließend. „Mit unserem Engagement für die Rondo Fußballschule zeigen wir, dass wir nicht nur wirtschaftlicher Partner unserer Mitglieder sind, sondern auch Mitgestalter des gesellschaftlichen Lebens im Sauerland.“