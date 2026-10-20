Volksbank Sauerland bündelt interne Abteilungen und stärkt ihre Standorte im Kreis Olpe

Spatenstich für neuen Verwaltungsstandort in Meggen





Mit dem Spatenstich am 12. Oktober 2026 hat die Volksbank Sauerland den nächsten Schritt für ihren neuen zentralen Verwaltungsstandort in Lennestadt-Meggen begonnen. Die Vorstände Michael und Bernd Griese gaben gemeinsam mit den beteiligten Architekten, Bauleitern und dem Bauunternehmen den Startschuss für die Arbeiten am erworbenen Bürogebäude.

In Meggen entstehen moderne Arbeitsplätze für interne Abteilungen der Bank, ergänzt um Besprechungs- und Seminarräume, einen Videoraum, erweiterte Sozialbereiche sowie zusätzliche Parkflächen. Auch Stellplätze für Fahrräder und E-Bikes sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge sind vorgesehen. Die Fertigstellung ist nach einer Bauzeit von rund einem Jahr für das vierte Quartal 2027 geplant.

„Mit dem Standort in Meggen schaffen wir moderne Arbeitswelten, die unsere Zusammenarbeit erleichtern und unseren Kolleginnen und Kollegen gute Rahmenbedingungen bieten“, erklärt Michael Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Gleichzeitig stärken wir unsere Präsenz im Kreis Olpe und schaffen eine zukunftsfähige Lösung für interne Abteilungen im Lennetal.“

Nach Abschluss der Arbeiten sollen interne Abteilungen aus Altenhundem und Attendorn sowie das KundenDialogCenter aus Kirchhundem nach Meggen umziehen. Die neuen Räumlichkeiten unterstützen zudem eine zeitgemäße und energieeffiziente Gebäudenutzung. „Unsere Beratungszentren bleiben dabei unverändert an den vertrauten Standorten in Altenhundem, Attendorn, Bamenohl und Grevenbrück erhalten“, betont Bernd Griese. „So verbinden wir moderne Arbeitsplätze mit persönlicher Nähe zu unseren Mitgliedern und Kunden.“