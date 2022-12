Volksbank Sauerland: 25.000 Euro für Musikvereine in der Stadt Schmallenberg

Schmallenberg. Getreu dem Leitsatz „Zukunftsoffensive 4 mal 4 – Bei uns spielt die Musik“ fördert die Volksbank Bigge-Lenne-Stiftung in der Zeit von 2020 bis 2023 Musikvereine in allen Regionen ihres Geschäftsgebietes mit Stiftungsgeldern in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. In diesem Jahr profitieren die Musikvereine aus Schmallenberg von der Finanzspritze. 18 Vertreterinnen und Vertreter von 9 Musikvereinen nahmen am Mittwoch, 30. November auf der Kulturbühne des HABBELS in Schmallenberg den symbolischen Scheck über 25.000 Euro durch Bereichsleiter Markus Grobbel entgegen.

Seit über 20 Jahren unterhält die Volksbank der Region eine eigene Stiftung. Das Stiftungskapital beläuft sich mittlerweile auf 2 Millionen Euro. Jedes Jahr werden die Erträge für gemeinnützige Projekte, speziell für Nachwuchsförderung im Geschäftsgebiet der Volksbank, bereitgestellt. „Der Volksbank Sauerland liegt die Region sehr am Herzen. Uns ist es ein großes Anliegen, die Musikvereine in und um Schmallenberg herum finanziell zu unterstützen“, begrüßte Markus Grobbel die Vereinsvertreter und Musiker.

Die Musikvereine aus der Stadt Schmallenberg hatten Konzepte für Zukunftsprojekte beschrieben und im Frühjahr dieses Jahres eingereicht. Alle Projekte beschäftigen sich wesentlich mit der Nachwuchsförderung. Weiter standen die Anschaffung von Musikinstrumenten und Technik, ein Bläserklassen-Projekt in Kooperation mit einer Grundschule, die Erweiterung eines Probenraumes, eine Jubiläumsfeier und die Durchführung eines Probenwochenendes auf der Wunschliste der Vereine. „Sie leben das Ehrenamt und sorgen mit ihrer Musik für Lebensqualität, vor allem aber für Lebensfreude in den Ortschaften. Unsere finanzielle Unterstützung soll helfen, den Nachwuchs zu fördern und junge Leute für ihren Verein zu gewinnen, damit auch weiterhin zahlreiche Musikveranstaltungen stattfinden können.“

Die Musiker aus Schmallenberg und den umliegenden Ortschaften bedankten sich. Lukas Schulte-Göbel und Lena Lippes vom Musikverein Cäcilia Berghausen e.V. brachten die Zukunftsoffensive der Volksbank auf den Punkt: „Die Förderung kommt in diesen krisenreichen Zeiten genau richtig. Davon profitiert unserer Musiknachwuchs richtig gut.“ Nachdem der große Scheck übergeben wurde, hatten die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine noch reichlich Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaustausch. Der Abend im HABBELS endete mit kühlen Sauerländer Getränken und einem kleinen Imbiss.

Ihren Abschluss findet die Zukunftsoffensive der Volksbank Sauerland im nächsten Jahr in der Region Winterberg, Medebach und Hallenberg. Ab 1. Februar bis zum 3. April 2023 können die Musikvereine „ihre Bewerbung“ über die Internetseite www.vb-sauerland.de/stiftung erfassen und absenden.