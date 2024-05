Wo Expertise auf Träume trifft – darauf kommt es beim Reisen an

Reisen ist mehr als nur das Besuchen eines Ortes. Es ist das Eintauchen in eine Welt voller Abenteuer, Kulturen und unvergesslicher Momente. In dieser aufregenden Branche nimmt das Reisebüro Volksbank Reisen Eslohe eine herausragende Position ein, indem nicht nur Reisen angeboten, sondern echte Erlebnisse geschaffen werden.

Das Geheimnis? Reiseberatung mit Expertise

Im November letzten Jahres wurde das der Volksbank im Hochsauerland eG zugehörige Reisebüro Volksbank Reisen Eslohe eröffnet. In einer Welt, die von der Digitalisierung geprägt ist, setzt die Volksbank im Hochsauerland eG auf die bewährte Kraft der zwischenmenschlichen Verbindungen und mit der Neueröffnung ein Zeichen. „Unsere genossenschaftlichen Werte bilden das Herzstück unserer Volksbank und genauso die unseres Reisebüros“, so Dirk Schulte, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG.

Und das ist es, was die persönliche Beratung unverzichtbar macht und Kunden schätzen. Dabei sind die Kunden und Reiseinteressierten keinesfalls unfähig, Reisen über das Internet zu buchen. Im Gegenteil: Es ist eine Leichtigkeit, vielleicht sogar zu leicht? Tippfehler können hohe nachträgliche Kosten und einen hohen Zeitaufwand verursachen. Erreichbarkeiten von Service-Angeboten sind dabei oft eingeschränkt. Dabei soll der Urlaub doch eigentlich der Entspannung und Entdeckung dienen. Das kann so schnell in den Hintergrund rücken. Die Preise von Pauschalreisen online und im Reisebüro sind identisch, und es ergibt sich kein direkter Preisvorteil durch eine Online-Buchung. Doch im Reisebüro erhalten die Kunden die Möglichkeit einer kostenlosen und persönlichen Beratung.

Viele neue Kunden finden ihren Weg in das Reisebüro nach Eslohe. Dabei sind es besonders auch junge Kunden, die eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Ein Algorithmus kann vieles, aber nicht die persönliche Nähe ersetzen. „Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Unsere Reiseexperten verstehen, dass jeder Kunde einzigartige Wünsche hat. Jedes Gespräch ist eine Gelegenheit, eine Verbindung herzustellen und eine maßgeschneiderte Reise zu gestalten“, sagt Tina Brandau, Leiterin von Volksbank Reisen Eslohe. So findet jeder genau das, was er sucht und was zu ihm passt. Die persönliche Note erstreckt sich dabei über den gesamten Reiseprozess. „All das ist dank der persönlichen Verbindung, die wir zu unseren Kunden pflegen, möglich“, sagt Birgit Kersting. Die langjährige Reiseexpertin pflegt einen engen Kontakt zu vielen Kunden und begleitet diese rund um ihren Urlaub. Dabei werden auch die Vorzüge und Möglichkeiten des digitalen Fortschrittes aufgegriffen und genutzt – sozusagen „das Beste aus beiden Welten“ vereint. Diese Mischung ermöglicht es Kunden den bestmöglichen Service und Betreuung zu bieten. Reisen ist eine lebendige und sich ständig verändernde Erfahrung, die unvergessliche Momente und Erinnerungen schafft.

Wissen Sie schon, wohin Ihre nächste Reise geht?

Entdecken Sie die Welt mit Vertrauen, unterstützt von einem engagierten Team, das Ihre Reiseträume verwirklicht.