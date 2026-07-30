Volksbank OpenAir: Die größten Rock-Hymnen am 5. August live in Meschede

Die Band begeistert ihre Zuschauer mit einer großen Videoleinwand, Pyrotechnik und speziell für diese Produktion entworfenen Lichtboxen. Zusammen mit der Musik verspricht die Lightshow einen spannenden Abend, der an die großen Stadionkonzerte von Rocklegenden wie AC/DC, Bon Jovi oder auch Pink Floyd erinnert. Die sieben Profimusiker, die selbst schon mit vielen der Rock-Legenden auf der Bühne standen, leben den 70er- und 80er-Spirit und meistern mühelos sowohl die schwierigsten Solo- als auch Instrumental- und Chor-Passagen. Beginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.meschede.de/volksbankopenair sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.