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Volksbank OpenAir am 19. August: Die größten Robbie-Williams-Hits unter freiem Himmel 

Am Mittwoch, 19. August, geht es weiter mit dem Volksbank OpenAir auf dem Mescheder Stiftsplatz. Zu Gast ist mit „Sir Williams“ die am längsten aktive Robbie-Williams-Tribute-Band Europas. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Sir Williams Fans in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und Liechtenstein.

14. August 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sir Williams/Juli Andra

Am Mittwoch, 19. August, geht es weiter mit dem Volksbank OpenAir auf dem Mescheder Stiftsplatz. Zu Gast ist mit „Sir Williams“ die am längsten aktive Robbie-Williams-Tribute-Band Europas. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Sir Williams Fans in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und Liechtenstein. Mit einem Repertoire, das von den größten Klassikern bis zu den neuesten Hits wie „Forbidden Road“ und „Rocket“ reicht, liefert die Band eine mitreißende Live-Show, die ihresgleichen sucht.

Das Volksbank OpenAir findet auch dieses Jahr jeden Mittwoch in den Sommerferien auf dem Stiftsplatz unter freiem Himmel statt. Beginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.meschede.de/volksbankopenair sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.

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