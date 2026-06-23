Volksbank OpenAir 2026 feiert 20-jähriges Jubiläum



Sechs Sommerabende voller Live-Musik auf dem Mescheder Stiftsplatz

Das Volksbank OpenAir feiert 2026 einen besonderen Meilenstein: Seit 20 Jahren gehört die Konzertreihe zu den festen Größen des Mescheder Sommers. Vom 22. Juli bis zum 26. August verwandelt sich der Stiftsplatz jeden Mittwochabend wieder in eine Open-Air-Bühne mitten in der Innenstadt. Bei freiem Eintritt erwarten die Besucherinnen und Besucher an sechs Abenden abwechslungsreiche Konzerte, sommerliches Flair und gesellige Stunden unter freiem Himmel.

Was 2005 begann, hat sich zu einer der beliebtesten Veranstaltungsreihen der Region entwickelt. Seit zwei Jahrzehnten bringt das Volksbank OpenAir Menschen zusammen und macht den Mescheder Stiftsplatz in den Sommerferien zu einem Treffpunkt für Musikfans, Familien, Unternehmen und Gäste aus nah und fern.

„20 Jahre Volksbank OpenAir stehen für unvergessliche Konzerte, großartige Begegnungen und viele besondere Sommerabende auf dem Stiftsplatz. Wir freuen uns, dieses Jubiläum gemeinsam mit unseren Gästen zu feiern“, sagt Christina Wolff, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Meschede.

Auch Dr. Florian Müller, Vorstandmitglied des Hauptsponsors Volksbank Sauerland eG, blickt mit Vorfreude auf die Jubiläumssaison: „Seit 20 Jahren zeigt das Volksbank OpenAir, wie viel Lebensqualität entsteht, wenn Menschen in unserer Region zusammenkommen. Als Volksbank Sauerland unterstützen wir die Konzertreihe aus Überzeugung: weil sie Meschede belebt, Begegnungen möglich macht und allen – Familien, Freundeskreisen, Jung und Alt – unbeschwerte Sommerabende mitten in der Stadt schenkt.“

Bewährtes Konzept für entspannte Sommerabende

Auch 2026 setzt das Volksbank OpenAir auf das bewährte Becher-System. Wer Getränke auf dem Veranstaltungsgelände erwerben möchte, benötigt einmalig den Volksbank OpenAir-Becher. Dieser kann während der gesamten Veranstaltungsreihe genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen eigener Getränke nicht gestattet. Der Getränkeverkauf erfolgt über Getränkechips, die vor Ort erworben werden können. Kartenzahlung ist während aller Veranstaltungsabende möglich.

Wer sich bereits vor dem ersten Konzert ausstatten möchte, kann ab dem 8. Juli bei der Volksbank Sauerland das beliebte Starterpaket erwerben. Für 24,50 Euro enthält es den Volksbank OpenAir-Becher sowie fünf Getränkechips. Mitglieder der Volksbank Sauerland erhalten zusätzlich einen Gratis-Getränkechip.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Behinderten-Interessen Vertretung Meschede das Open Air und übernimmt die Kosten für die barrierefreie Toilette.

Im Jubiläumsjahr Musikgenuss im Wert von 100 Euro

Das Volksbank OpenAir bleibt auch im Jubiläumsjahr für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten ist frei. Für den Getränkeverzehr auf dem Veranstaltungsgelände wird lediglich der Volksbank OpenAir-Becher benötigt.

Mit dem einmaligen Kauf des Bechers für 8 Euro erhalten Gäste Zugang zu sechs Konzertabenden mit namhaften Tribute-, Cover- und Partybands und unterstützen gleichzeitig den Erhalt der beliebten Veranstaltungsreihe. Veranstalter Marvin Bohmeier von der 3HundertSechzig Grad Agentur erklärt: „Das Programm bietet in diesem Jahr Live-Musik im Wert von rund 100 Euro. Wenn man die sechs Bands im Rahmen regulärer Konzertveranstaltungen besuchen würde, lägen die Ticketkosten zusammengerechnet bei etwa diesem Betrag.“ Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt und beginnen jeweils mittwochs um 19.30 Uhr auf dem Stiftsplatz.

Das Programm des Volksbank OpenAir 2026:

22.07. | Groovejet

Seit mehr als 20 Jahren steht Groovejet für mitreißende Disco-, Funk- und Partyklassiker sowie aktuelle Charthits. Authentische Sounds, starke Stimmen und jede Menge Energie sorgen für volle Tanzflächen und beste Stimmung.

29.07. | Backdrop Band – Forever Young

Die große 80er-Jahre-Show bringt das Kultjahrzehnt mit Live-Musik, Tänzerin, spektakulären Outfits und jeder Menge Neon zurück auf die Bühne. Eine Zeitreise voller Pop-, Rock- und New-Wave-Hits.

05.08. | Stars of Rock

Die größten Rock-Hymnen aller Zeiten in einer Show: Queen, AC/DC, Bon Jovi, Pink Floyd, Led Zeppelin und viele weitere Legenden werden von sieben Profimusikern authentisch und mit beeindruckender Lichtshow auf die Bühne gebracht.

12.08. | Blechstreet Boys

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Brass-Pop, Partyhits, Schlagern und NDW-Klassikern sorgen die Blechstreet Boys für ausgelassene Stimmung. Ihr unverwechselbarer Future-Brass-Sound begeistert Jung und Alt.

19.08. | Sir Williams

Europas dienstälteste Robbie-Williams-Tribute-Band bringt die größten Hits des britischen Superstars nach Meschede. Eine energiegeladene Show mit Klassikern wie „Let Me Entertain You“, „Feel“, „Rock DJ“ und „Angels“.

26.08. | Deluxe – the radioband

Zum Finale präsentiert Deluxe eine perfekt abgestimmte Live-Radioshow mit den größten Hits aus Pop, Rock und Soul. Mehrere Sängerinnen und Sänger, erfahrene Profimusiker und eine mitreißende Bühnenshow garantieren einen gelungenen Abschluss der Jubiläumssaison.

Weitere Informationen und aktuelle Hinweise gibt es unter

www.meschede.de/volksbankopenair sowie auf den Social-Media-Kanälen des Volksbank

OpenAirs sowie des Stadtmarketings Meschede.