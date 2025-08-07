Volksbank OpenAir: 13. August



BEATPOLICE bringt die 90er zurück

Nostalgisch, laut und absolut tanzbar wird es am Mittwoch, 13. August: Die Band BEATPOLICE bringt beim Volksbank OpenAir das Beste der 90er-Jahre zurück auf die Bühne am Stiftsplatz. Start ist wie gewohnt um 19.30 Uhr – der Eintritt ist frei.

BEATPOLICE steht für authentisches 90er-Jahre-Feeling, energiegeladene Performances und eine perfekt inszenierte Show. Im Fokus: Eurodance – der Soundtrack einer ganzen Generation. Synthetische Beats, markante Rap-Passagen und eingängige Gesangsmelodien lassen das Publikum in die Ära von Acts wie Snap, Dr. Alban, Haddaway oder Culture Beat eintauchen.

Dabei belässt es die Band nicht nur bei Eurodance-Klassikern. Auch Hits der großen Boy- und Girlgroups wie Backstreet Boys, Spice Girls oder Take That finden ihren Platz im Programm. Mehrstimmiger Gesang, originalgetreue Sounds und stilechte Outfits sorgen für eine Zeitreise, die nicht nur Fans der 90er begeistert.

Mit ihrer professionellen Show und dem direkten Draht zum Publikum garantieren die Künstler von BEATPOLICE ein Konzerterlebnis mit viel Glitzer, Groove und Gänsehaut. Die Musik der 90er ist längst Kult – und dieser Abend ist die perfekte Gelegenheit, die Hits von damals wieder aufleben zu lassen.

Das Volksbank OpenAir bringt auch 2025 wieder jeden Mittwoch während der Sommerferien Live-Musik auf den Stiftsplatz in Meschede – mitten in der Innenstadt, unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr und finden bei jedem Wetter statt.

Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.meschede.de/volksbankopenair

sowie auf den Social-Media-Kanälen.