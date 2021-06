Volksbank im Hochsauerland verabschiedet Geschäftsjahr 2020 online

Die Volksbank im Hochsauerland eG hielt am 16.06.2021 ihre Vertreterversammlung in komplett digitaler Form ab. Mittels eines Livestreaming konnten die insgesamt 66 zugeschalteten Vertreter den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat verfolgen und abstimmen. Aufsichtsratsvorsitzender Josef Schörmann: „Wir laden unsere Vertreter satzungskonform 14 Tage vorher ein. Zu diesem Zeitpunkt war eine Präsenzveranstaltung nicht durchführbar. Daher haben wir in diesem Jahr eine digitale Versammlung abgehalten. Zum Ende des letzten Jahres hatten wir Corona bedingt schriftlich abgestimmt. Ziel ist es aber, zukünftig wieder mit den Vertretern persönlich zu sprechen. Denn das macht das Geschäftsmodell unserer Genossenschaftsbank unter anderem aus!“

Mit den Bilanzzahlen der im Jahr 2019 fusionierten Bank waren die Beteiligten zufrieden. „Wir haben im zweiten Corona Jahr wieder hervorragend gearbeitet und dabei die Schutzverordnungen sehr gut umgesetzt. So waren wir jederzeit in der Lage, unsere Kunden optimal zu beraten. Entweder in der Bank, per Telefon oder digital per Videochat. Die gesundheitliche Sicherheit unserer Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden war dabei jederzeit gewährleistet“ betont Vorstandssprecher Dirk Lüddecke.

Hohe Zuwächse auf beiden Seiten der Bilanz

Das Geschäftsjahr 2020 war von hohen Zuwächsen auf beiden Seiten der Bilanz geprägt. Die Ausleihungen konnten um 5% gesteigert werden. Die Einlagen sogar um satte 10,3%. „Speziell zum Jahresende hin führte der Lockdown zu einem reduzierten Ausgabeverhalten, so dass die Gelder vornehmlich auf den Girokonten geparkt wurden. Allein im letzten Quartal wuchsen die Einlagen nochmal um 3% gegenüber dem Jahresdurchschnitt“ berichtet Dirk Schulte, Vorstandsmitglied in Eslohe.

Das Gesamtkundenvolumen, also sämtliche Einlagen und Kredite bei der Bank und den Verbundpartner wuchs ebenfalls um knappe 10%. „Ein Vertrauensbeweis in unsicheren Zeiten“, freut sich Dirk Schulte.

Geändertes Kundenverhalten

Eine klare Tendenz ist auch ohne Corona zu erkennen: Die Zugangswege und das Bezahlverhalten haben sich stark verändert. Barzahlungen lassen nach, kontaktlose und digitale Zahlen gehen deutlich nach oben. Die Automatenfrequenz hat sich im Laufe des Jahres um bis zu 30% reduziert. Im gleichen Maße stieg die Nutzung der bankeigenen Girocard, die bis zu einem Betrag von € 50,00 auch kontaktlos eingesetzt werden kann“, erklärt Vorstandsmitglied Hans-Jochen Zöllner.

Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstandssprecher Dirk Lüddecke hatte ja bereits im August verkündet, dass er seinen zum Ende des Jahres 2021auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert. Nachfolger und neuer Vorstand für den Marktbereich Marsberg wird Dr. Stefan Eckhardt, der bislang das Vorstandsressort Steuerung in der Bank verantwortet. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe mit dem Ziel, die erfolgreiche Arbeit meines Kollegen Dirk Lüddecke in Marsberg fortzusetzen“ erklärt Dr. Stefan Eckhardt. Dirk Schulte bleibt Vorstand in Eslohe und Oeventrop, Hans-Jochen Zöllner verantwortet weiterhin die Marktfolge.

Personelle Veränderungen im Aufsichzsrat

Altersbedingt und auf Grundlage des Fusionsvertrages wurde das Aufsichtsgremium auf 12 Mitglieder reduziert. Der Vorsitzende Josef Schörmann aus Kirchrarbach beendet nach 15 Jahren – davon 7 Jahre als Vorsitzender – altersbedingt seine Tätigkeit. Als sein Nachfolger wurde Detlev Eßbach aus Marsberg vom neuen Aufsichtsgremium gewählt. Des Weiteren wurden Angelika Luckey aus Marsberg, Johannes Bette und Joachim Dolle aus Oeventrop sowie Thomas Klauke aus Bödefeld verabschiedet. In ihren Ämtern bestätigt wurden Felix Hagelüken und Thomas Kuhn aus Marsberg sowie Lioba Kotthoff aus Remblinghausen. Neu gewählt wurde Dr. Peter Vormweg aus Oeventrop. „Mit dem Ausscheiden der Aufsichtsratskollegen geht auch eine Ära zu Ende. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“ so Detlev Eßbach.

Die Vertreter votierten alle Beschlüsse einstimmig inklusiv einer 2%-igen Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr.