Volksbank im Hochsauerland mit starken Zuwächsen

Bild: Vorstände mit den gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats, Vorständen und Andreas Witte (v. l. n. r. Dr. Stefan Eckhardt, Norbert Sapp, Gerd Grünhaupt, Ferdinand Gabriel, Detlef Eßbach, Dirk Schulte, Christoph Schmidt, Andreas Witte)

Eslohe. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank im Hochsauerland eG, Detlef Eßbach begrüßte die Vertreter der sauerländischen Genossenschaftsbank erstmalig im Veranstaltungsraum des Klosters in Bredelar.

Die Volksbank Reiste-Eslohe, die Volksbank Marsberg sowie die Spar- und Darlehnskasse Oeventrop können für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder mal auf ein gesundes Wachstum zurückblicken. Die Einlagen der Kunden wuchsen um 6%, die Kredite sogar um 8%. Die Bilanzsumme beläuft sich mittlerweile auf 710 Millionen Euro. Insgesamt werden über 1,3 Milliarden Euro an Kundengeldern verwahrt bzw. Kredite ausgelegt.

Prägende Ereignisse in 2022

Die Vorstandsmitglieder Dr. Stefan Eckhardt und Dirk Schulte gaben Einblicke in die zurückliegenden und aktuellen Marktgeschehnisse, die es mal wieder in sich hatten. Der Angriffskrieg in der Ukraine, die rasante Inflation und die dann folgenden Zinserhöhungen haben die Bank beschäftigt. Dr. Stefan Eckhardt: „Die nachhaltigen Auswirkungen sind aktuell noch nicht ganz abzuschätzen. Vieles hängt an der Konjunktur- und der Inflationsentwicklung. Das Grundproblem des Werteverlustes unseres Geldes ist aber wie vor der Zinswende weiterhin gegeben. Der Zins gleicht die Inflation nicht annähernd aus. Es bleibt also bei unserer Empfehlung, Gelder in Verbindung mit einer passenden Vermögenstruktur anzulegen!“

Eigenkapital zukünftig gefragt

Die Eigenkapitalsituation der Banken steht mehr denn je im Fokus der Aufsicht. „Das wird bei uns sicherlich kein Engpassfaktor“ sagt Ressortleiter und zukünftiger Vorstand Andreas Witte. „Wir zählen zu den am stärksten kapitalisierten Banken im Bundesland“.

Automatensprengungen

Die Volksbank investiert in technische Absicherungen der Geldausgabeautomaten, um Sprengungen zu erschweren. Dazu Dirk Schulte: „In enger Abstimmung mit den anderen Banken im HSK und der Polizei haben wir alle Standorte analysiert und investieren umfangreich in Absicherungstechniken.“

Wiederwahl von Aufsichtsräten

Das Aufsichtsgremium der Bank besteht weiterhin aus zwölf Mitgliedern. Vier davon wurden gewählt: Gerd Grünhaupt aus Marsberg, Christoph Schmidt aus Oeventrop sowie Ferdinand Gabriel und Norbert Sapp aus Eslohe wurden jeweils für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Zudem beschlossen die Vertreter der rd. 18.000 Mitglieder eine 2%-ige Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr.