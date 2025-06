Volksbank im Hochsauerland eG: Wachstum, Gemeinschaft und 4,5 % Dividende für Mitglieder

Oeventrop. Die Vertreterversammlung der Volksbank im Hochsauerland eG, die am 12. Juni in der Schützenhalle Oventrop stattfand, stand ganz im Zeichen von Stabilität, Engagement und gelebter Gemeinschaft. Aufsichtsratsvorsitzender Detlef Eßbach begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter aus Marsberg, Oeventrop und Eslohe sowie zahlreiche Gäste. Er blickte gemeinsam mit dem Vorstand auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurück.

Gemeinschaft mit Wirkung: Das Jahr der Genossenschaften

Vorstandsmitglied Dirk Schulte zog in seinem Jahresrückblick eine positive Bilanz und stellte das „Jahr der Genossenschaften“ in den Mittelpunkt. Dabei betonte er die Bedeutung von Zusammenhalt und regionalem Engagement: In einer Zeit, in der viele nach Orientierung suchten, wolle die Bank „mehr als Zahlen bieten – nämlich Verlässlichkeit, Nähe und gelebte Verantwortung“, so Schulte.

Ein herausragendes Beispiel dafür sei die Crowdfunding-Plattform der Volksbank, über die gemeinnützige Projekte aus der Region finanzielle Unterstützung erhalten. Die Bank verdoppelt dabei jede Spende bis zu einem Betrag von 30 Euro. Ein Konzept, das in der Region auf große Resonanz stößt. In den vergangenen fünf Jahren konnten so 70 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 370.000 Euro realisiert werden. Davon stammen 130.000 Euro direkt von der Volksbank im Hochsauerland.

Starke Zahlen – starke Dividende

Auch finanziell setzte die Bank ihren positiven Kurs fort. Vorstandsmitglied Andreas Witte berichtete von der Bilanzsumme, die um fünf Prozent auf 727,7 Millionen Euro stieg. Das Kundenvolumen legte ebenfalls um fünf Prozent zu und erreichte ein Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro. Diese solide Entwicklung ermögliche es, so Witte, den Mitgliedern eine attraktive Dividende von 4,5 Prozent auszuzahlen. „Unsere Mitglieder profitieren direkt von unserer erfolgreichen Entwicklung. Das ist Genossenschaft in ihrer besten Form“, betonte er. Die hohe Ausschüttung sei nicht nur ein finanzieller Vorteil, sondern vor allem ein Zeichen der Wertschätzung und Ausdruck der engen Verbindung zwischen Bank und Mitgliedern.

Kontinuität im Aufsichtsrat

Im Rahmen der turnusmäßigen Wahlen wurden Dr. Simone Schütte-Leifels, Theo Bremke, Detlef Eßbach und Christian Pieper einstimmig in ihren Ämtern als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Die Wiederwahl zeigt das große Vertrauen in die Arbeit des Aufsichtsrats und die solide Führung der Genossenschaft.

Regional verankert – zukunftsorientiert

Die Vertreterversammlung machte deutlich: Die Volksbank im Hochsauerland eG ist nicht nur finanziell gesund, sondern auch als starker Partner in der Region fest verankert. Mit ihren Zweigniederlassungen in Marsberg, Oeventrop und Eslohe ist die Bank gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und die Menschen im Hochsauerland weiterhin aktiv zu begleiten und zu fördern.