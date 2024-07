Volksbank im Hochsauerland eG: Blick zurück und Schritte nach vorn

Foto:: Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Detlef Eßbach und den gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates: Lioba Kotthoff, Dr. Peter Vormweg und Felix Hagelüken (fehlt auf dem Foto)

Die Volksbank im Hochsauerland eG hielt am 20.06.2024 ihre jährliche Vertreterversammlung ab. Der Aufsichtsratsvorsitzende Detlef Eßbach begrüßte die Vertreter auf dem Gelände des „Green-Hill-Bikeparks“ in Gellinghausen.

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Vorstandsmitglied Dirk Schulte berichtete über Umbauarbeiten an den jeweiligen Hauptstellen der Bank in Eslohe, Marsberg und Oeventrop. Das bislang sehr erfolgreich geführte Reisebüro „Laguna Reisen“ in Marsberg galt als Blaupause für die Neueröffnung des Volksbank Reisebüros in Eslohe, welches in das Bankgebäude integriert wurde.

„Wir haben unsere Dienstleistungspalette speziell im Immobilienbereich erweitert“, erklärt Schulte. „Die Expertise in der Immobilienvermittlung und -verwaltung runden das Portfolio rund um die eigen- oder selbstgenutzte Immobilie ab.“

Erfolgreiches Geschäftsjahr und solide Ergebnisse

Vorstandsmitglied Andreas Witte präsentierte die Entwicklung der Bilanzzahlen. Die Volksbank Reiste-Eslohe, die Volksbank Marsberg sowie die Spar- und Darlehnskasse Oeventrop können für das abgelaufene Geschäftsjahr auf solide Ergebnisse zurückblicken. Die Volumina bei den Ausleihungen und Geldanlagen konnten jeweils um über 4% gesteigert werden. Insgesamt verwaltet die Bank ein Geldvolumen von über 1,4 Mrd. Euro.

„Ein Pfund für die Zukunft“, so Witte. „ist die überdurchschnittliche Eigenkapitalbasis der Genossenschaftsbank. Das lässt uns beruhigt in die Zukunft blicken“.

Wahl des Aufsichtsrates: Veränderungen und Wiederwahl

Aufsichtsratsmitglied Thomas Kuhn aus Marsberg trat nicht zur Wiederwahl an und wurde nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet. Dahingegen wurden Lioba Kotthoff aus Remblinghausen, Felix Hagelüken aus Marsberg und Dr. Peter Vormweg aus Oeventrop für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Die Versammlung beschloss zudem, eine Dividende in Höhe von 3,75% auszuschütten.

Da die Versammlung erstmalig in Hellermann´s Hütte auf dem Gelände des neu gestalteten Bike Arena stattfand, präsentierten die beiden Geschäftsführer Felix Saller und Christin Hellermann den über 150 Teilnehmern eindrucksvolle Bilder und Fakten zur Umwandlung des ehemaligen Skiliftes.