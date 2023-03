Die neu zu wählende Vertreterversammlung stimmt über die Geschicke der Volksbank Sauerland zukünftig mit ab. – Foto: Volksbank Sauerland

Schmallenberg / Hüsten / Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Die Idee ist eine ganz alte, die Rechtsform der Genossenschaft aktueller denn je: über 81.000 Mitglieder der Volksbank Sauerland sind Teilhaber ihrer Volksbank – und somit Miteigentümer. Alle vier Jahre werden aus den Reihen der Mitglieder deren Vertreter gewählt. Nach der erfolgreichen Fusion im Jahr 2022 steht nun die erste Wahl zur gemeinsamen Vertreterversammlung an und gibt damit den Mitgliedern die Möglichkeit, die Geschicke der Bank mitzubestimmen.

Per Briefwahl wird das Prozedere durchgeführt. Anfang März werden die Briefe mit den Wahlunterlagen an alle Mitglieder termingerecht auf den Weg gebracht. In der Zeit vom 7. bis zum 24. März wählen die Mitglieder der Volksbank Sauerland 539 Mitgliedervertreter sowie 49 Ersatzvertreter für insgesamt 22 Wahlbezirke – in dem neuen Geschäftsgebiet von Arnsberg bis Attendorn, von Finnentrop bis Meschede, von Lennestadt über Schmallenberg bis Winterberg, Medebach und Hallenberg, über die Landkreise Olpe und den Hochsauerlandkreis hinweg. Die Organisation der Vertreterwahl obliegt dem aus 21 Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Herrn Rechtsanwalt und Notar Andreas Hebbeker aus Lennestadt und der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Kirsten Köhler, Steuerberaterin aus Arnsberg-Hüsten.

„Die Volksbank gehört den Mitgliedern! Wir freuen uns, wenn möglichst viele unserer Mitglieder ihren Stimmen abgegeben. Mit der Vertreterwahl wählen die Mitglieder auch Multiplikatoren für ihre Ortschaften. Wenn es um strategische Entscheidungen, Filialstrukturen und Dividendenausschüttungen geht, wollen die Vertreter gefragt oder zumindest informiert werden,“ so Michael Griese vom Vorstand der Volksbank. Das Prinzip ist einfach. Die Mitglieder wählen die Vertreter, diese wählen den Aufsichtsrat und dieser bestellt den Vorstand.

Lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern verpflichtet, demokratisch organisiert und an genossenschaftlichen Werten orientiert: Diese Merkmale kennzeichnen Genossenschaftsbanken wie die der Volksbank Sauerland eG. „Trotz ihres über 150-jährigen Bestehens ist das Genossenschaftsmodell moderner denn je“, so Dr. Florian Müller vom Vorstand der Bank, „denn Genossenschaftsbanken verstehen sich als Wertegemeinschaft und richten ihr Handeln an klar definierten genossenschaftlichen Werten aus, die uns als Gesellschaft heute besonders wichtig sind. Dazu zählen Partnerschaftlichkeit, Transparenz, Solidarität, Vertrauen, Fairness und Verantwortung.“ Weitere Informationen unter www.vb-sauerland.de/vertreterwahl.

Bildzeile: Die neu zu wählende Vertreterversammlung stimmt über die Geschicke der Volksbank Sauerland zukünftig mit ab.