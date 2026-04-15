Volksbank Gala Night of Sounds – Jetzt noch letzte Tickets sichern!

Schmallenberg / Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Am 25. und 26. April ist es so weit und die Stadthalle Schmallenberg verwandelt sich erneut in eine große Bühne für Musikliebhaber. Die „Night of Sounds“ verspricht auch in diesem Jahr ein musikalisches Erlebnis mit einem abwechslungsreichen Programm. 150 Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, Solistinnen und Solisten und viele Aktive vor und hinter der Bühne haben ein Programm vorbereitet, das Jung und Alt erfreuen wird.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen erwartet das Publikum eine Mischung aus Klassik, Pop, Oper, Filmmusik und Musical. Das bewährte Konzept verbindet verschiedene musikalische Stilrichtungen zu einem stimmungsvollen Gesamtprogramm. Neben der Musik dürfen sich die Besucher auch auf Showelemente und einen besonderen Überraschungsgast freuen, der vielen Menschen im Sauerland ein Begriff sein dürfte: Reiner Hänsch, der Front-Mann der Band „Zoff“, die mit dem Titel „Sauerland“ aus seiner Feder bekannt wurde. Darüber hinaus ist Reiner Hänsch auch als Autor, Chansonnier und Geschichtenerzähler aktiv. Reiner Hänsch wird mit dem Night-of-Sounds-Ensemble musizieren und hat u.a. ein neues Stück dabei, welches perfekt in die gegenwärtige Zeit passt.

Auf der Bühne stehen ausschließlich Akteurinnen und Akteure aus der Region, die in der Jungen Philharmonie Lennestadt, dem Night-of-Sounds-Chor – bestehend aus dem Männerchor Gaudium und dem Jungen Chor Eslohe – sowie der Night-of-Sounds-Band musizieren.

Reiner Hänsch kommt

Die Stücke werden individuell arrangiert, wofür Michael Nathen, Tobias Schütte und Lukas Steinberg wieder viele kreative Ideen für Orchester, Band und Chor umgesetzt haben, die Bekanntes neu erstrahlen, aber auch Unbekanntes entdecken lassen.

Auf großartige Instrumentensoli darf sich das Publikum bei „Romanza“ von Michele Mangani mit Lena Reichling an der Klarinette oder bei dem Violinensolo von Esther Delport-Lamanna bei Ennio Morricones „Cinema Paradiso“ freuen.

Dem Nachwuchs eine Bühne, dies war schon immer ein Motto der Night of Sounds. Gleich drei junge Talente aus den Reihen der Vereine werden in diesem Jahr ihr Debut als Gesangssolisten feiern. So werden Jule Terfrüchte (Sopran) und Max Wortmann (Tenor) das romantische Duett „A love until the end of time“ präsentieren. Mit gerade einmal elf Jahren ist Johanna Löher (Sopran) die jüngste auf der Bühne und freut sich, „Tausend Jahre sind ein Tag“ gemeinsam mit Julian Tigges (Tenor) zu singen. Die Junge Philharmonie Lennestadt wird u.a. bei der Ouvertüre aus „La Clemenza di Tito“ von Wolfgang Amadeus Mozart und dem bekannten „Pomp and Circumstance“ für Gänsehautmomente sorgen.

Der Night of Sounds fiebert in diesem Jahr besonders der Chor entgegen. So hat er in den letzten Monaten Stücke aus verschiedenen Genres vorbereitet. Dabei stehen Gospel, Popsongs und gemeinsam mit dem Orchester der imposante Schlusschor aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelsohn Bartholdy auf dem Programm.

Faszinierende Inszenierung

Opernarien inklusive einer faszinierenden Inszenierung wird es in diesem Jahr bei der „Arie der Charlotte“ und der „Arie des Stéphano“ geben. Hier wird die Mezzo-Sopranistin und Stimmbildnerin der Chöre, Madeleine Shari-Wulff, ihr Können beweisen. Natürlich werden auch die humorvollen Stücke nicht fehlen, wie u.a. „Der Musikkritiker“ von Georg Kreisler. In der Musikgeschichte hat es viele bekannte Pop-Diven gegeben. Einige der bekanntesten Hits wird die Night of Sounds-Band mit ihren Sängerinnen Anke Eberts und Nadine Flach in einem Medley präsentieren. Ein emotionales Highlight wird sicher die symphonische Version von „If I never sing another song“ von Udo Jürgens. Kein geringerer als Samy David Jr. hat mit diesem Titel jedes seiner Konzerte beendet. Bei der Night of Sounds wird Hendrik Schörmann (Bariton) das Stück mit Chor und Orchester interpretieren. Zum Abschluss der Night of Sounds wird das Stück „The Vaults of heaven“ mit dem Bariton Julian Büse und allen anderen Solisten erklingen.

Durch die beiden Konzertabende führt erneut die bekannte WDR-Moderatorin Anne Willmes, die das Publikum mit ihrer gewohnt charmanten Art durch das Programm begleiten wird.

„Die Night of Sounds ist für uns weit mehr als ein Sponsoring – sie ist ein echtes Herzensthema. Seit 15 Jahren erleben wir, wie diese Veranstaltung Menschen aus unserer Region zusammenbringt und zeigt, welche Kraft Musik entfalten kann. Darauf sind wir als Volksbank Sauerland stolz“, sagt Michael Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland eG, die die Veranstaltung seit 15 Jahren als Hauptsponsor und Namensgeber begleitet.



Die Konzerte sind nahezu ausverkauft – wer noch dabei sein möchte, sollte jetzt handeln: Die letzten Restkarten sind erhältlich unter www.nightofsounds.de.