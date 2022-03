Volksbank Gala Night of Sounds auf 22. Oktober 2022 verschoben

Konzert mit Sinfonieorchester, großem Chor, Band, Solisten und modernster Ton- und Lichttechnik

Unter der Leitung von Michael Nathen nehmen ein 60-köpfiges Sinfonieorchester, eine Band, ein großer Chor mit 100 Sängerinnen und Sänger sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten das Publikum mit auf eine Reise von Klassik bis Pop. Das Programm umfasst Stücke aus Klassik, Operette sowie der modernen Rock- und Unterhaltungsmusik. Bereits 2011 war die Night of Sounds zu Gast in Elspe und zog das Publikum in ihren Bann. Eigentlich hätte im April 2020 ein Konzert stattfinden sollen, welches leider wegen Corona abgesagt werden musste. Die Pandemie, die ungewisse Planungsmöglichleiten und nicht zuletzt der eingeschränkte Probebetrieb der Akteure machten eine Verschiebung leider unumgänglich.

Das Konzert wird nun am 22.10.2022 unter dem Titel „10 Jahre Night of Sounds – 10 Jahre Reise von Klassik bis Pop“ als Best of stattfinden, das die schönsten Stücke der letzten Jahre enthält. „Wir alle freuen uns darauf im Orchester und in den Chören im Frühjahr endlich wieder normal proben zu können. Da in den letzten Wochen und Monaten leider nur Proben in kleinen Ensembles und Online-Proben möglich waren und wir allen Mitwirkenden und Zuschauern maximale Sicherheit gewährleisten möchten, müssen wir die Night of Sounds leider noch einmal verschieben.“ So beschreibt Sandra Dunckel von der Jungen Philharmonie Lennestadt die Planungen und Nicole Teipel vom Frauenchor Aviva ergänzt: „Alle Akteure fiebern nun seit knapp zwei Jahren auf ein unbeschwertes Konzert hin. Wir gehen nun hochmotiviert an den Neustart nach einer langen Coronazeit und hoffen mit Musik ein kleines Stück Normalität in die Welt zurückzubringen können, die sich derzeit von ihrer verrücktesten Seite zeigt.“

Natürlich wird auch 2022 in Elspe eine Hommage an Karl May und die berühmte Filmmusik nicht fehlen. Individuell angefertigte und ausgefeilte Arrangements sowie eine fein abgestimmte Licht- und Tontechnik versprechen visuelle und akustische Emotionen und Gänsehautmomente.

Das Konzert wird veranstaltet von der Jungen Philharmonie Lennestadt und den Chören Aviva, Gaudium und Junger Chor Eslohe mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bigge Lenne.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden sich im Internet unter www.nightofsounds.de.