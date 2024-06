Volksbank fördert Biodiversität mit eigenen Bienenboxen

Foto: Das „Bienenteam Kirchhundem“ (v.l) Maria Wigger, Iris Hennecke, Michael Kipke, Imker Arnold Sprenger, Katharina Busch und Britta Busch.

Kirchhundem / Arnsberg. Der Umweltschutz hat im Rahmen der Nachhaltigkeitsbemühungen der Volksbank Sauerland eine besonders hohe Bedeutung erlangt. Als Teil dieser Bemühungen setzt die Volksbank ihr Engagement für den Umweltschutz und die Förderung der Biodiversität fort, indem sie ihre eigenen Bienenboxen aufstellt. In Kooperation mit lokalen Imkern wurden sechs Bienenboxen an strategischen Standorten in der Region platziert.

Das „Bienenteam“ der Volksbank, bestehend aus freiwilligen Mitarbeitern, wird regelmäßig geschult und unterstützt die Imker bei der Pflege der Bienenvölker. Die Schulungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Kreisimkerverein Arnsberg e.V. und dem Imkerverein Altenhundem e.V. durchgeführt, wofür sich die Volksbank herzlich bedankt. Ziel ist es, nicht nur die Bienen, sondern die gesamte lokale Artenvielfalt zu unterstützen.

Quelle: Volksbank Sauerland Das „Bienenteam Oehlinghausen“ (v.l) Rainer Kettler, Sandra Murray, Christina Hartmann, Jana Rohe, Claudia Sukumar, Meriem Aziar, Marina Berch, Oliver Vormweg und Imker Christian Peck.

Die ersten Bienenboxen wurden jetzt in Kirchhundem aufgestellt, gefolgt von weiteren Boxen beim Kloster Oelinghausen im Arnsberger Ortsteil Holzen. Das „Bienenteam“ freut sich darauf, bald den ersten Volksbank-Honig zu ernten und damit das Engagement der Bank für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

Über die Volksbank Sauerland:

Die Volksbank Sauerland setzt sich seit über 150 Jahren für ihre Mitglieder und die Menschen und Unternehmen in der Region ein. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung engagiert sich die Volksbank aktiv für den Umweltschutz und die Förderung einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen.