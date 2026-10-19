Volksbank Dialog 2026: Was die US-Wahl für Europa und die Wirtschaft bedeutet

Julius van de Laar analysiert die Midterms und ihre Folgen für Märkte, Unternehmen und Europa

. Im Fokus stehen die Wahlergebnisse der US-Zwischenwahlen, die sogenannten Midterms, und die Frage, welche Auswirkungen politische Entscheidungen in Washington auf Europa, Deutschland, Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld im Sauerland haben können.

Die Volksbank Sauerland lädt zu zwei Abenden mit Analyse, Austausch und persönlichen Fragen ein: am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr in der „Volksbank Arena“ Sauerlandhalle in Lennestadt-Altenhundem sowie am Dienstag, 10. November, um 19 Uhr in der Stadthalle Meschede. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Julius van de Laar bringt Erfahrungen aus dem US-Wahlkampf von Barack Obama sowie aus seiner heutigen Arbeit an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Kommunikation mit. Das Wirtschaftsmagazin Capital zählt ihn zu den „40 unter 40“ im Politikbereich. In seinen Vorträgen beleuchtet er internationale Politik, Wahlkämpfe und geopolitische Entwicklungen verständlich und zeigt, wie politische Entscheidungen Märkte, Unternehmen und Europa beeinflussen können.

„Die politische Entwicklung in den USA betrifft uns unmittelbar. Sie prägt wirtschaftliche Entscheidungen, internationale Partnerschaften und die Sicherheit in Europa“, sagt Dr. Florian Müller, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Mit dem Volksbank Dialog möchten wir Orientierung geben und Raum für einen offenen Austausch schaffen. Julius van de Laar macht komplexe Zusammenhänge verständlich und zeigt auf, warum ein genauer Blick über den Atlantik gerade jetzt wichtig ist.“

Im Anschluss an seinen Vortrag tritt Julius van de Laar mit dem Publikum in den Dialog. Besucherinnen und Besucher können ihre Fragen stellen und unterschiedliche Perspektiven diskutieren. „Der Volksbank Dialog steht für Begegnung und für Themen, die Menschen bewegen“, betont Michael Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Wir laden alle ein, die besser verstehen möchten, wie internationale Entwicklungen unsere Wirtschaft und unser Leben in Europa beeinflussen können.“

Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Mitglieder und Kunden finden die Anmeldung zu ihrem Wunschtermin unter vb-sauerland.de/veranstaltungen.