VOGT Profitechnik für die Landschaftspflege

Hidden Champion im Schmallenberger Sauerland

Die Stadt Schmallenberg zeichnet sich durch eine starke Wirtschaft und ihre „Hidden Champions“ aus. Diese sind nicht nur in der Kernstadt selbst ansässig, sondern auch in den umliegenden Ortschaften, wie die Firma VOGT im Ortsteil Felbecke. VOGT ist deutschlandweit führender Anbieter für professionelle Landschaftspflegetechnik und hat sich über die Jahre in der Branche einen Namen gemacht. Spezialisiert auf Mulchtechnik, Häcksler und Fräsen, vertreibt VOGT, mit mehreren eigenen Standorten und einem umfangreichen Vertriebsnetzwerk, Maschinen in ganz Deutschland und Österreich.

Die Firma VOGT wurde bereits im Jahr 1926 gegründet und hat sich über die Jahrzehnte vom regionalen Schmiedebetrieb, über die Werksvertretung zum Spezialisten für Landschaftspflegetechnik entwickelt. Die Profi-Maschinen werden von Herstellern aus Dänemark, Italien und Spanien bezogen, zu denen VOGT enge, langjährige Partnerschaften pflegt. VOGT ist mehr als ein reiner Importeur und Händler, denn dank eigener Konstruktionsabteilung beteiligt sich das Unternehmen auch maßgeblich an der Weiterentwicklung der Maschinen und konstruiert auf Basis der Standardgeräte individuelle Sondermaschinen für Großkunden, wie z. B. die Deutsche Bahn.

Zudem wurde der Servicebereich mit neuem Service-Center in den letzten Jahren deutlich erweitert. Händler sowie Endkunden können sich auf einen umfangreichen After-Sales-Service verlassen. Dank des großen, zentralen Ersatzteillagers und der modernen

Servicewerkstatt am Standort Felbecke, sind Maschinen immer schnellstmöglich wieder einsatzbereit. Auch das Netzwerk aus über 100 deutschlandweiten Servicepartnern garantiert schnelle Hilfe und einen Ansprechpartner vor Ort. Wer sich für eine VOGT Maschine interessiert, kann entweder die Ausstellungen in Felbecke und Untermünkheim besuchen oder eine Vorführung vor Ort buchen.

VOGT ist in den letzten Jahren nicht nur flächenmäßig, sondern auch personell stark gewachsen und beschäftigt aktuell 70 Mitarbeiter, zum Großteil am 20.000 m2 großen Standort in Felbecke. Einige Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren Teil des Teams und haben mit einer Ausbildung bei VOGT begonnen. Die Firma bildet in den Berufen Kaufmann für Groß- und Außenhandel, Mechatroniker für Land- und Baumaschinen sowie Fachkraft für Lagerlogistik aus.

VOGT zeichnet sich vor allem durch das familiäre Arbeitsklima, kurze Entscheidungswege, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine moderne Denkweise aus. Mitarbeiter schätzen den Zusammenhalt des Teams, der auf regelmäßigen Events gestärkt wird. Wer auch Teil des Teams werden möchte, kann sich unter vogtgmbh.com/karriere informieren.

Die Firma VOGT möchte sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln und den Standort Felbecke stärken. Bereits im nächsten Jahr steht Grund zum Feiern an: Das 100-jährige Firmenjubiläum. VOGT, ein moderner ”Hidden Champion” mit langjähriger Tradition und Hauptsitz im 150 Einwohner großen Ortsteil Felbecke.

